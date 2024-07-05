Iğdır FK, Samsunspor'dan transfer yaptı!

Alagöz Holding Iğdır FK, Samsunspor'dan Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK, Samsunspor'dan transfer yaptı!
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05 Temmuz 2024 22:52
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor forması giyen Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alim Öztürk'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

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