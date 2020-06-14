iddaa oranları: Fenerbahçe - Trabzonspor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası rövanş maçının iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
iddaa oranları: Fenerbahçe - Trabzonspor
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14 Haziran 2020 17:58
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası rövanş maçının iddaa oranları belli oldu.

iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'ye 1.85, beraberliğe 3.20 ve Trabzonspor galibiyetine ise 2.85 oran belirledi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası ilk maçını Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.



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