iddaa'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları

Daha yüksek oranlarla futbol tutkunlarına daha fazla kazandıran iddaa'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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iddaa'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları
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04 Nisan 2022 16:28
Süper Lig'in 32. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde iddaa'da oranlar açıklandı.

Futbol tutkunlarına daha yüksek oranlarla kazanma şansı sunan iddaa'da ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.86 oran açıklandı. Galatasaray'ın galibiyetinin oranı ise 3.30 olarak duyuruldu. Beraberliğe de 3.30 oran verildiği ilan edildi.

Karşılaşmanın 2,5 Üst tercihine iddaa'da 1,66 oran verilirken, 2,5 Alt'ın oranı ise 1,88 olarak duyuruldu.

Derbiye yüksek oranlarla sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da kupon yapabilirsiniz.

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