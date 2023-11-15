Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray camiasının en büyük beklentisi Mauro Icardi'nin eski günlerine geri dönmesi.
Topuğundaki sakatlık nedeniyle formunda düşüş yaşayan Arjantinli futbolcuya da bir çalışma program verilmediği öğrenildi.
Icardi'nin sakatlığının, tamamen dinlenmeye bağlı bir şekilde düzeleceği belirlendi. Tecrübeli futbolcu da sadece hafif tempolu antrenmanlara katılarak iyileşmeye çalışacak.
Topuğundaki sakatlık nedeniyle formunda düşüş yaşayan Arjantinli futbolcuya da bir çalışma program verilmediği öğrenildi.
Icardi'nin sakatlığının, tamamen dinlenmeye bağlı bir şekilde düzeleceği belirlendi. Tecrübeli futbolcu da sadece hafif tempolu antrenmanlara katılarak iyileşmeye çalışacak.
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