Icardi, Wanda Nara'ya bir kez daha aşkını ilan etti

Galatasaraylı Mauro Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Wanda Nara ile ilişkilerinin 10. yılını kutlayan bir paylaşım yaptı.



Yaklaşık olarak geçtiğimiz Ekim ayından bu yana bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini sonlandırma kararı alan Icardi - Wanda Nara'dan bir kez daha barışma görüntüsü geldi. Arjantinli futbolcu kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Wanda ile ilişkilerinin 10. yılını kutlayan fotoğraf ve mesajları dikkat çekti.



İşte o paylaşım:



"O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi, seni seviyorum. Kıskançlığa, kötü hislere ve kötü sözlere karşı savaşın nelere mal olduğunu ve böyle bir aşka sahip olmak için kendimizden neler verdiğimizi yalnızca bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok soytarıyı alt ettik. Bugün olduğumuz şey olduk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!"





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