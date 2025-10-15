Icardi'den Galatasaray'a gönül sözleşmesi!

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi, Galatasaray yönetimiyle 3 yıllık yeni bir kontrat imzalamaya hazır.

Mevcut anlaşmasında 6 milyon Euro garanti ücret alan ve sponsorluk gelirleriyle toplam 10 milyon Euro kazanan Arjantinli golcü, önemli bir fedakarlığa da imza atmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Icardi bonuslardan feragat ederek yalnızca garanti ücret üzerinden yeni sözleşmeye "evet" demeye hazır. Yani yıldız futbolcu, 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da kalmak istiyor.

OKAN BURUK'TAN ICARDI YORUMU

Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencisinin takıma olan bağlılığından övgüyle bahsederek, "Icardi çok kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Icardi de Galatasaray'dan kolay vazgeçecek biri değil" sözleriyle bu bağlılığı perçinledi.

FİZİKSEL OLARAK KASIM'DA HAZIR OLACAK

Bu sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Mauro Icardi, şu ana kadar forma giydiği 9 maçta 5 gol kaydetti.

Zaman zaman fazla kilosu nedeniyle eleştirilen tecrübeli golcünün, fiziksel olarak tam anlamıyla Kasım ayında hazır hale gelmesi bekleniyor.