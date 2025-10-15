14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Icardi'den Galatasaray'a gönül sözleşmesi!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak için ücretinde indirime gitmeye hazır.

calendar 15 Ekim 2025 09:35
Fotoğraf: AA
Icardi'den Galatasaray'a gönül sözleşmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi, Galatasaray yönetimiyle 3 yıllık yeni bir kontrat imzalamaya hazır.
 
Mevcut anlaşmasında 6 milyon Euro garanti ücret alan ve sponsorluk gelirleriyle toplam 10 milyon Euro kazanan Arjantinli golcü, önemli bir fedakarlığa da imza atmaya hazırlanıyor.
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Icardi bonuslardan feragat ederek yalnızca garanti ücret üzerinden yeni sözleşmeye "evet" demeye hazır. Yani yıldız futbolcu, 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da kalmak istiyor.
 
OKAN BURUK'TAN ICARDI YORUMU
 
Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencisinin takıma olan bağlılığından övgüyle bahsederek, "Icardi çok kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Icardi de Galatasaray'dan kolay vazgeçecek biri değil" sözleriyle bu bağlılığı perçinledi.
 
FİZİKSEL OLARAK KASIM'DA HAZIR OLACAK
 
Bu sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Mauro Icardi, şu ana kadar forma giydiği 9 maçta 5 gol kaydetti.
 
Zaman zaman fazla kilosu nedeniyle eleştirilen tecrübeli golcünün, fiziksel olarak tam anlamıyla Kasım ayında hazır hale gelmesi bekleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.