Icardi, 281 gün sonra golle döndü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra forma giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı.
Icardi'nin ısınmaya gittiği ve oyuna girmesi için çağrıldığı anlar Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı.
ICARDI 300 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Icardi, Süper Lig'de 300 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Son golünü geçen sezonun 9. haftasında 19 Ekim 2024 günü Antalyaspor ağlarına gönderen Icardi, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı.
Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, forma giydiği ilk maçta gol atarak 300 günlük hasretini sonlandırdı.
