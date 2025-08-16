15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Icardi, 281 gün sonra golle döndü

Mauro Icardi, Tottenham maçında geçirdiği sakatlığın ardından tam 281 gün sonra sahalara golle döndü.

16 Ağustos 2025 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra forma giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı.


Icardi'nin ısınmaya gittiği ve oyuna girmesi için çağrıldığı anlar Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı.

 ICARDI 300 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Icardi, Süper Lig'de 300 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Son golünü geçen sezonun 9. haftasında 19 Ekim 2024 günü Antalyaspor ağlarına gönderen Icardi, 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı.

Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, forma giydiği ilk maçta gol atarak 300 günlük hasretini sonlandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
