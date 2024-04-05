İbrahim Üzülmez: '1 puan önemli ve değerli'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Bizim için bir puan önemlidir, değerlidir." dedi.Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele anlamında keyifli bir karşılaşma olduğunu aktardı.Samsunspor'un sahasında ön alan baskısını çok iyi yaptığını belirten Üzülmez,ifadelerini kullandı.Üzülmez, Samsunspor deplasmanının çok zorlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.