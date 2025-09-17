İbrahim Kaya: 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ı büyütmüyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da ilk golün sahibi İbrahim Kaya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"F.BAHÇE VE G.SARAY'I BÜYÜTMÜYORUZ"
Mücadele sonrası konuşan Kaya, "Hocamız bizimle hafta içi konuştu. Fenerbahçe ya da Galatasaray'a büyük olarak bakmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, büyük takımlar ama gözümüzde çok büyütmüyoruz. Sahada kalmak istiyoruz, oyun oynamak istiyoruz." dedi.
"1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİM AMA..."
Açıklamalarına devam eden hücum oyuncusu, "Yükselen güzel bir grafiğimiz var. 1 puan için mutlu değilim ama böyle büyük bir statta, büyük bir takımdan puan aldığımız için arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
