17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

İbrahim Kaya: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ı büyütmüyoruz"

Erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor'da ilk golü atan İbrahim Kaya, maçın ardından konuştu.

calendar 17 Eylül 2025 23:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İbrahim Kaya: 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ı büyütmüyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da ilk golün sahibi İbrahim Kaya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE VE G.SARAY'I BÜYÜTMÜYORUZ"

Mücadele sonrası konuşan Kaya, "Hocamız bizimle hafta içi konuştu. Fenerbahçe ya da Galatasaray'a büyük olarak bakmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, büyük takımlar ama gözümüzde çok büyütmüyoruz. Sahada kalmak istiyoruz, oyun oynamak istiyoruz." dedi.


"1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİM AMA..."

Açıklamalarına devam eden hücum oyuncusu, "Yükselen güzel bir grafiğimiz var. 1 puan için mutlu değilim ama böyle büyük bir statta, büyük bir takımdan puan aldığımız için arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.