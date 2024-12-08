İbrahim Hatipoğlu: "Lanet olsun böyle 3 puana"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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İbrahim Hatipoğlu: 'Lanet olsun böyle 3 puana'
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08 Aralık 2024 18:47
Son güncelleme 08 Aralık 2024 18:48
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf!"

 

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