İbrahim Hatipoğlu: 'Kirli eller futboldan çekilsin'

"Basın mensubu kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor maalesef. Bu kirli ellerin futboldan, spordan bir an önce uzaklaştırılması gerekiyor. Hafta başından beri tansiyonu yükselten açıklamalarla, yapmış oldukları basın toplantısındaki söylemleri ile aslında ne kadar gerginlikten yana olduklarını göstermişlerdi, çok üzücü bir durum. Sebebi nedir hiç anlaşılmayacak şekilde bir basın mensubuna fiili bir saldırıda bulunmak, yüzünü bir darbeyle dikiş atılacak seviyeye getirmek çok üzücü. Ben buradan bu olayı yapanları, buna sebep olanları şiddetle kınıyorum. Tüm basın mensuplarına da geçmiş olsun diyorum." dedi.



"BAŞKA BİR MAÇ MI İZLEDİLER!"



Beşiktaş camiasının hakem eleştirilerine değinen Hatipoğlu, " Onlar sanki başka bir maçı izlemişler. İyi bir oyun ve skorla 2-1 kazandık. Tebrik etmeleri gereken bir maçtan sonra böyle açıklamaları yadırgıyoruz. Hakem iki taraf için de kötüydü. Net penaltımız verilmedi." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.Bir basın mensubunu uğradığı saldırı üzerine konuşan Hatipoğlu,