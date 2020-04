İbrahim Çolak: 'Adını tarihe yazdırmak tarifsiz'

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor. Evdeki zamana canlı röportajlarla keyif katan TURKSPORU Buluşmaları'nın ilk konuğu dünya şampiyonu cimnastikcimiz İbrahim Çolak, kariyerine dönüp baktığında geldiği yere inanamadığını belirtip "Hele ki dünya cimnastik literatürüne kendi adımla bir hareket hediye etmek olağanüstü bir durum. Şampiyonluklar, madalyalar tabii ki çok önemli ama onaylanmış hareketle tarihe geçmek tarifsiz bir duygu" dedi.Türkiye'nin Turkcell'i, Türk sporunun yıldızlarını sevenleriyle buluşturuyor. Turkcell'in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU'nun başlattığı TURKSPORU Buluşmaları'nın ilk konuğu Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak Olimpiyat Oyunları'ndan sakatlığına, dünya literatürüne armağan ettiği 'The Çolak' hareketinden evde geçirdiği zamana kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.- Ben de herkes gibi evdeyim. Evde antrenman yapıyorum. Her gün online antrenmanlar yapıyoruz.- Bir program var, video konferans şeklinde. Antrenörlerimiz ve biz giriyoruz. Onların verdiği talimatlara ve sayıya göre kamera karşısında hareketlerimizi yapıyoruz. Antrenörler de bize çalışmalar sırasında kameradan yön gösteriyor. Ama şunu samimiyetle söylemem lazım cimnastik aletlerinde antrenman yapmayınca verimli olmak çok zor. İnsan zaten biraz tembelliğe alıştırıyor. Fakat sağlık her şeyden önce geliyor. Bu sebeple #evdehayatvar. Ben de bu süreçte ailemle daha fazla zaman geçirme fırsatını değerlendiriyorum. Sonuçta bir karantina sürecini atlatıyoruz. Ailemle birlikte geçirdiğim zaman bana pozitif enerji veriyor. Omzundan sakatlandığında üzülmüştük. Ama bu aynı zamanda bir fırsat oldu gibi.- İlk duyduğumda şaşırdım. Aslında bir erteleme bekliyordum ama yıl bitmeden oyunların düzenleneceğini tahmin ediyordum. O sebeple 1 yıl ertelenmesi beni şaşırttı. Sonra da bir 'Oh' dedim. Sonuçta bir sakatlık yaşadım. Sakatlandıktan sonra moralim bozulmuştu. Olimpiyat Oyunları'na kadar tüm yarışmaları iptal etmiştim. Yani sezon ortasında sezonu kapatmıştım. Tüm planımı Olimpiyat Oyunları'na göre güncellemiştim. Tabii ki Oyunlar ertelenmese de ben Tokyo'ya gittiğimde hazır olacaktım ama belki yüzde 100 olmayabilirdi. O sebeple bu ertelemeye sevindim. Artık sakatlığımı tam olarak atlatabileceğim. Bunun için acele etmeme gerek kalmadı. Kendi sağlığım için hiç acele etmeyeceğim, ağırdan alacağım, sonra yüklenmelere, eski antrenmanlara başlarım. Bugünden Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı hayal ederek çalışıyorum.- Bu süreçte herkese evde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Basit bir programla her gün yarım saat veya bir saat antrenman yapmak metabolizma hızlanır, bağışlığı güçlenir ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Evde yapılabilecek çok hareket var, TURKSPORU sayfasından da bu egzersizlere ulaşabilirsiniz. Planlı, programlı ve düzenli antrenman yapılması çok önemli.-Nereden nereye diyorum kendi kendime. Cimnastiğe başladığım zamanlar aklıma geliyor, yaptığım fedakarlıklar, çektiğim zorluklar daha sonra ödül ve madalyaları görünce her şeye değmiş diyorum. Birçok madalya aldın, şampiyonluklar yaşadın, Dünya şampiyonu oldun. Dünya jimnastik tarihine geçtiğin 'The Çolak' hareketinin var.Önümde örnekler olduğu için böyle bir hareket yapmayı planladım, antrenörümle konuştuk ve planladık bu hareketi. En iyi olduğum halka aletinde kendime özel bir hareket yapmak istedim. Başarabilirsem bir hatırası olacağını düşündüm. Hareketim onaylandıktan sonra ise çok daha başka bir hissiyat yaşadım. Onay sonrasında çok güzel geri dönüşler aldım. İşte o zaman bunun mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Yaparken hareketin bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim. Dolayısıyla şampiyon olmak, madalya almak tabii ki çok önemli ama kendi ismimi alan bir hareketle adımı tarihe yazdırmak tarifsiz. Umarım hareketimi başkaları da yapar. Ben de tribünden gururla izlerim.- Aslında hareketimi Olimpiyat Oyunları'ndan sonra serime dahil etmeyi planlıyorum. Belki formum iyi olursa Tokyo'da da yapabilirim ama bu risk. O yüzden Olimpiyat Oyunları'nda da Dünya Şampiyonası'nda yaptığım seriyi yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben 10 senedir aynı seriyi yapıyorum. Artık vücut otomatik olarak yapıyor.- Evet, yıllardır yarışıyorsunuz, maksimum 50 saniye boyunca performans gösteriyorsunuz. Binlerce antrenman, tüm emek, bütün fedakarlıklar bu 50 saniye için. O 19 seneyi nasıl değerlendirirseniz bu şekilde sonucunu alıyorsun.- Babamla film izliyorum. Marvel filmleri, süper kahraman filmleri yenilmezler serisini izliyoruz. Her akşam 1-2 tane dizi izliyoruz.- Kız arkadaşımı, cimnastik salonunu ve jimnastik arkadaşlarımı özledim.