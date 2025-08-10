Beşiktaş'ta hedef 3 transfer!

Son olarak Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bu kapsamda Serdal Adalı yönetimi, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda 2 kanat ve 1 sağ beki kadrosuna katmayı planlıyor.
TRANSFERİN KAYNAĞI
Siyah-beyazlılar, transferde kaynak olarak gözden çıkarılan Al Musrati, Alex Oxlade Chamberlain, Salih Uçan ve Onana'dan gelecek geliri kullanmayı planlıyor.
