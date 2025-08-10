10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-228'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-026'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-027'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-084'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'nin Merih Demiral planı!

Fenerbahçe, altyapılarından yetişen Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Ağustos 2025 11:55
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Merih Demiral planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Feyenoord rövanşına hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan da çok yoğun bir transfer hareketliliği var. Yönetim hem kadroyu takviye etmeye uğraşırken hem de gönderilmesi düşünülen isimlerle ilgili çalışmalar yapılıyor.

Takvim'de yer alan haber göre; Mourinho'nun takımda istemediği 3 yabancı stoper Diego Carlos, Djiku ve Rodrigo Becao konusunda henüz net bir adım atılamadı. Eğer bu futbolcudan çıkış yapılabilirse Sarı-Lacivertliler Merih Demiral'la ilgili planlar yaptığı belirtiliyor.

DÖNMEYE SICAK

Suudi kulübü Al Alhi ile 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcunun altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asist kaydetti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.