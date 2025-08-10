Fenerbahçe'nin Merih Demiral planı!

Feyenoord rövanşına hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan da çok yoğun bir transfer hareketliliği var. Yönetim hem kadroyu takviye etmeye uğraşırken hem de gönderilmesi düşünülen isimlerle ilgili çalışmalar yapılıyor.
Takvim'de yer alan haber göre; Mourinho'nun takımda istemediği 3 yabancı stoper Diego Carlos, Djiku ve Rodrigo Becao konusunda henüz net bir adım atılamadı. Eğer bu futbolcudan çıkış yapılabilirse Sarı-Lacivertliler Merih Demiral'la ilgili planlar yaptığı belirtiliyor.
DÖNMEYE SICAK
Suudi kulübü Al Alhi ile 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcunun altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asist kaydetti.
