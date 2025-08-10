Galatasaray'ın çilingiri: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray kariyerinde joker görevini üstlenen ve forma şansı verilen her bölgede büyük bir başarıyla ter döken Barış Alper Yılmaz, sezona da harika bir başlangıç yaptı.



Gaziantep FK deplasmanında Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın yokluğunda sahaya tek forvet olarak çıkan milli futbolcu, attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle geceye damgasını vurdu.



Kaleci ve stoper hariç bölgelerde şans bulan ve bunları da iyi değerlendiren Barış, forvete Osimhen'in dönmesiyle birlikte yeniden kanattaki yerini alacak.



İTALYAN EKİBİ BEKLEMEYE GEÇTİ



Bologna'nın talip olduğu ancak yönetimin 40 milyon euro istediği Barış için İtalyan ekibi şimdilik beklemeye geçti.







