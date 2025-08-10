10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'ın çilingiri: Barış Alper Yılmaz

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda forvette harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz, iki dünya yıldızını da aratmadı. İki gol ve bir asistle Gaziantep FK'yı yıkan isim oldu

calendar 10 Ağustos 2025 11:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray kariyerinde joker görevini üstlenen ve forma şansı verilen her bölgede büyük bir başarıyla ter döken Barış Alper Yılmaz, sezona da harika bir başlangıç yaptı. 

Gaziantep FK deplasmanında Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın yokluğunda sahaya tek forvet olarak çıkan milli futbolcu, attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle geceye damgasını vurdu.

Kaleci ve stoper hariç bölgelerde şans bulan ve bunları da iyi değerlendiren Barış, forvete Osimhen'in dönmesiyle birlikte yeniden kanattaki yerini alacak.

İTALYAN EKİBİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Bologna'nın talip olduğu ancak yönetimin 40 milyon euro istediği Barış için İtalyan ekibi şimdilik beklemeye geçti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
