Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, birbirini takipten çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için sosyal medyada çarpıcı bir karar aldı.
KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKARTTI
Deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıkarttı.
KEREM DE, TAKİPTEN ÇIKTI
Kerem Aktürkoğlu da, bu gelişmenin ardından Okan Buruk'u sosyal medya hesabından takipten çıkarttı.
FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR
Öte yandan eski Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Benfica'ya baskı yaptığı kaydedilmişti.
