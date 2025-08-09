10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, birbirini takipten çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, birbirini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

calendar 09 Ağustos 2025 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 22:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için sosyal medyada çarpıcı bir karar aldı.

KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKARTTI

Deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıkarttı. 



KEREM DE, TAKİPTEN ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu da, bu gelişmenin ardından Okan Buruk'u sosyal medya hesabından takipten çıkarttı. 



FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan eski Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Benfica'ya baskı yaptığı kaydedilmişti.


