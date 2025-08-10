Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara net bir yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Yaz transfer döneminde pek çok söylenti çıkar. Türkiye'de de 'Bu oyuncu gidiyor' haberleri sıkça yapılır. Bunlar normaldir" sözleriyle transfer dedikodularını boşa çıkardı.
RÖVANŞ ÖNCESİ AMRABAT'A UYARI
Öte yandan Mourinho'nun, Faslı orta sahaya saha içi pozisyon konusunda özel uyarılar yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, öğrencisine "Sen geriye çekildiğinde, Szymanski ileri bölgede kalıyor ve Fred tek başına kalıyor. Bu yüzden maç boyunca Fred'e destek olmalısın" şeklinde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.
