10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-336'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-034'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-035'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Lucas Chevalier, Paris Saint Germain'de!

Fransız devi Paris Saint Germain, Lille kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.

Lucas Chevalier, Paris Saint Germain'de!
Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

PSG, Lille'de forma giyen kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.

40 MİLYON EURO BEDEL

Fransız devi, uzun zamandır beklenen transferi resmen açıkladı. Lucas Chevalier 40 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Oyuncuyla da 5 yıllık bir mukavele yapıldı.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da genç eldivenle ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Chevalier, Paris Saint-Germain ile anlaşarak kariyerine Fransa'nın en üst düzey kulüplerinden birinde devam etme kararı aldı.

LILLE PERFORMANSI

Lille kariyerinde 127 karşılaşmada sahada yerini alan Fransız kaleci, 44 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde toplam 127 gol gördü.

DONNARUMMA MERAK KONUSU

Lucas Chevalier'in transferiyle, Gianluigi Donnarumma'nın da geleceği giderek belirsizleşiyor. Ülkemizden Galatasaray ile de adı anılan Donnarumma'nın PSG'den ayrılacağı iddia edildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
