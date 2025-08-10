10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Süleyman Hurma'dan hakem ve sistem eleştirisi!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'a futbol gündemi hakkında konuştu.

Süleyman Hurma'dan hakem ve sistem eleştirisi!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, HT Spor Hafta Sonu programının konuğu oldu.

"MAÇIN ERTELENME SEBEBİ MİLLİ DUYGULARIMIZ" 

Başakşehir ile Süper Lig'in ilk haftasındaki oynayacakları maçın ertelenmesine dair konuşan Hurma, "Maçın ertelenme sebebi milli duygularımız. Türk takımlarımızın Avrupa maçlarına dinamik çıkmaları gerekiyor. Bize bunu sorduklarında tartışmadan "evet" dedik. Türk futbolunda yıllardır bu talep var. Dünyanın her yerinde bu maçlar böyle oynanıyor. Avrupa'da oynayan takımlar büyük takımlar, oradan çok büyük paralar kazanıp, transferler yapıyorlar. Bu takvim sezon başında belli, ona göre hazırlanmaları gerekir."



 "TAKIMLARIMIZ ARASINDA MAKAS KALMADI"

"Takımlarımız arasında bir makas kalmadı. Türkiye'deki kulüpler arasında anlaşılabilir bir farktan bahsetmek mümkün değil. Bir tarafta 500 milyon euro civarında bütçe, diğer tarafta 5-10 milyon euro bütçe oluşturabilen kulüplerin yarışı. Bunun adil olmadığını anlatmaya çalıştığımızda da bu bütçelere sahip kulüplerin taraftar ve medya gücü, bu durumu kendilerine düşmanlık olarak görüyorlar."

"BU HAKEMLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

"Ülkemizdeki hakemler, bir takımdan puanı alıp götürüp Werder Bremen'e vermiyorlar. Bu ülkedeki bir takımdan alıyorlar, başka bir takıma veriyorlar. Kötü niyetli ve yetersiz olduklarını söyleyenler için diyorum. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bunlar başka insanlar değil, biz yetiştirdik. Eğer bunlar karakter, yetenek olarak yeterli değillerse bundan utanması gereken bizleriz. Bunlar başkasının çocukları değil. Biz bu çocukları yetiştirdik. Biz bunlar için hangi ortamı sunduk? Her maç hırsız gibi kendisini yere atan, faul almaya çalışan veya faul yapan ve korunan insanlara hiç, "Ya siz neden yanıltıyorsun, sen hırsız mısın?" diyeni duydunuz mu? Toplum önce adil oyunu istemeli. Biz adil oyun istedikten sonra sistemi konuşabiliriz. Ama adil oyunu istiyor muyuz, bunun kararını vermeliyiz. Bir gün bir tane kulüp, "Bugün rakibimizin canını yakacak hakem hataları bizim lehimize oldu" diyor mu, yok. 15 tane lehine hata olmuş maçı kazanmış, bir tane pozisyon verilmemiş diye kazandıktan sonra konuşan kulüp başkanları var. Bu insanların var olduğu yerde hakemlerden doğru işi beklemek doğru değil. Toplumun talebi de bu, 55 bin kişi hakemi baskı altına almaya çalışıyor. Bir başka stadyuma gidiyorsunuz 40 bin kişi hakemi hakemi baskı altına almaya çalışıyor. Maçtan önce hakemi medya ile baskı altına almaya çalışıyorlar."

"Hakemliğin yerlisi yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Kendi federasyonları tarafından bile itilmiş, maç verilmeyen hakemleri burada en kritik maçlara verdiler. Eğer imkan varsa 5-6 tane yabancı hakem transfer edilir, bunlar Türkiye'de kalır. Bizimkilerden daha yetenekli olanları maçlarda görev almalı"

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
