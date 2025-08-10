Okan Buruk'tan stoper için tam yetki: Akanji

Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sıralarında savunma hattı da var.



Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefini de göz önünde bulundurarak Davinson Sanchez'in yanına mutlaka üst düzey bir stoper takviyesi istiyor.



Buruk'un öncelikli hedefi ise Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İsviçreli savunmacı Manuel Akanji.

Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de yapılacak transfer zirvesinde Akanji için resmi teklifini iletecek.Transfer bütçesinin önemli bölümünü Victor Osimhen'e ayıran yönetim, Ada'ya gitmeden önce kapsamlı bir mali planlama yapıyor. Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kurmaylarına tam yetki vermesi, transfer çalışmalarında eli güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Galatasaray, ay sonuna kadar yani Şampiyonlar Ligi kadrolarının teslim süresine dek bir kaleci, bir stoper ve bir sağ bek transferini bitirmeyi planlıyor.