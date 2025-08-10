10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Okan Buruk'tan stoper için tam yetki: Akanji

Galatasaray, stoper takviyesi için Manchester City'nin İsviçreli savunmacısı Manuel Akanji'ye teklif yapacak.

calendar 10 Ağustos 2025 10:46
Fotoğraf: X.com
Okan Buruk'tan stoper için tam yetki: Akanji
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sıralarında savunma hattı da var.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefini de göz önünde bulundurarak Davinson Sanchez'in yanına mutlaka üst düzey bir stoper takviyesi istiyor.

Buruk'un öncelikli hedefi ise Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İsviçreli savunmacı Manuel Akanji.



Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de yapılacak transfer zirvesinde Akanji için resmi teklifini iletecek.

OKAN BURUK'TAN TAM YETKİ

Transfer bütçesinin önemli bölümünü Victor Osimhen'e ayıran yönetim, Ada'ya gitmeden önce kapsamlı bir mali planlama yapıyor. Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kurmaylarına tam yetki vermesi, transfer çalışmalarında eli güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray, ay sonuna kadar yani Şampiyonlar Ligi kadrolarının teslim süresine dek bir kaleci, bir stoper ve bir sağ bek transferini bitirmeyi planlıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.