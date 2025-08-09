10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-228'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-026'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-027'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-084'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Emirates Kupası'nın sahibi Arsenal!

Her sezon öncesinde Emirates Stadyumu'nda düzenlenen Emirates Kupası'nın bu yılki kazananı, Athletic Bilbao'yu 3-0'lık skorla yenen Arsenal oldu.

09 Ağustos 2025 20:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Emirates Kupası 2025 finalinde Arsenal ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

İngiliz devi Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak Emirates Kupası'nın sahibi oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ve Kai Havertz'ten geldi.


Arsenal'in yeni transferi Viktor Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Arsenal, mücadeleye; David Raya, William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres ilk 11'iyle başladı.

Athletic Bilbao ise sahaya; Unai Simon, Dani Vivian, Inigo Lekue, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Alex Berenguer, Inigo Ruiz, Mikel Alboniga, Unai Gomez, Inaki Williams, Nico Williams 11'iyle çıktı.

2007'den beri düzenli olarak sezon öncesinde düzenlenen turnuva, çeşitli takımlara ev sahipliği yaptı. Emirates'te düzenlenen organizasyon 2012, 2016 ve pandemiyi kapsayan 2020 ile 2021 yılları haricinde her sene düzenlendi.

Kupayı 9.kez müzesine götüren Arsenal, bu alanda beklendiği üzere zirvede yer aldı. Bu sezonki finalle birikte kupayı daha önce kazanan takımlar şu şekilde:

Arsenal (9)
Olimpik Lyon
Galatasaray
Hamburg
New York Red Bulls
Valencia

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
