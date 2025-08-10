Şota Arveladze: 'Net golümüz verilmedi'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, sezona kötü başladıklarını söyledi.Arveladze, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak havadan dolayı zor bir mücadeleyle sezona başladıklarını belirtti.Sıcak havadan dolayı karşılaşmanın çok durduğunu ifade eden Arveladze, şöyle konuştu: