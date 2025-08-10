10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-343'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
2-041'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-042'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Şota Arveladze: "Net golümüz verilmedi"

Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Ağustos 2025 00:51 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şota Arveladze: 'Net golümüz verilmedi'
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, sezona kötü başladıklarını söyledi.

Arveladze, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak havadan dolayı zor bir mücadeleyle sezona başladıklarını belirtti.

Sıcak havadan dolayı karşılaşmanın çok durduğunu ifade eden Arveladze, şöyle konuştu:


"Bu saatte maç oynamak kolay değil. 5 dakikada bir oyun durdu. Su içme, sakatlık gibi olaylardan dolayı seyirci için çok güzel bir maç olmadı ama ilk maçlar her zaman zor geçiyor. Güzel bir golümüz verilmedi, net bir gol verilmedi. 6-7 dakika VAR izledi, ama verilmedi. Bu kadar süre izlendiyse net bir şey yok demek ki. Televizyonda izleyenler net bir gol diyordu. Bizim için iyi sonuç olmadı, kötü bir başlangıç oldu. İleriye bakarak, çalışarak yolumuza devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
