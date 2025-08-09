Barcelona, Inigo Martinez'e veda etti!

Barcelona, ayrılacağı yönünde haberleri çıkan Inigo Martinez ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Katalan ekibi, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stopere yaptığı katkılar için teşekkür etti.



AL NASSR YOLCUSU



İspanyol stoperin yakın bir zamanda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atması bekleniyor.



BARCELONA'DA NE YAPTI?



Barcelona formasıyla 46 maça çıkan deneyimli stoper, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Inigo Martinez, geçirdiği tek sezonda Katalan ekibiyle 3 kupa kazandı.



