10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-120'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-018'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-019'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-075'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Barcelona, Inigo Martinez'e veda etti!

Barcelona, 34 yaşındaki stoperleri Inigo Martinez ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

calendar 09 Ağustos 2025 22:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona, ayrılacağı yönünde haberleri çıkan Inigo Martinez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Katalan ekibi, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stopere yaptığı katkılar için teşekkür etti.

AL NASSR YOLCUSU

İspanyol stoperin yakın bir zamanda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atması bekleniyor.

BARCELONA'DA NE YAPTI?

Barcelona formasıyla 46 maça çıkan deneyimli stoper, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Inigo Martinez, geçirdiği tek sezonda Katalan ekibiyle 3 kupa kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
