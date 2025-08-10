Halterde Türkiye rekoru kıran Zeynep Nur'un hedefi dünya şampiyonluğu

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda koparma ve silkmede altın madalya kazanan Zeynep Nur Pehlivan, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 77 kiloda podyuma çıkan Zeynep Nur, koparmada 85, silkmede 111, toplamda ise 196 kilo kaldırarak birinci oldu.Koparmada 90, silkmede 110, toplamda 200 kilo olan Türkiye rekorlarını kırmak için podyuma çıkan ve silkmede 111 kiloyu kaldırarak, rekoru 1 kilo artırmayı başaran Zeynep Nur, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.Avrupa şampiyonalarında 4 altın 4 gümüş madalyası olduğunu anlatan Antalya Olimpos Spor Kulübü sporcusu Zeynep Nur, AA muhabirine, haltere 5'inci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.Zeynep Nur,diye konuştu.Zeynep Nur, Sivas'ta düzenlenen şampiyona öncesi hastalık geçirdiğini, bu yüzden vücudunun direncinin düştüğünü söyledi.Hastalığına rağmen istediğini yaparak rekor kırdığını aktaran Zeynep Nur,dedi.Kadınların sporun her alanında olması gerektiğinin önemine değinen Zeynep Nur,diyerek sözlerini tamamladı.