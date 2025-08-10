10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Halterde Türkiye rekoru kıran Zeynep Nur'un hedefi dünya şampiyonluğu

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda koparma ve silkmede altın madalya kazanan Zeynep Nur Pehlivan, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 77 kiloda podyuma çıkan Zeynep Nur, koparmada 85, silkmede 111, toplamda ise 196 kilo kaldırarak birinci oldu.

Koparmada 90, silkmede 110, toplamda 200 kilo olan Türkiye rekorlarını kırmak için podyuma çıkan ve silkmede 111 kiloyu kaldırarak, rekoru 1 kilo artırmayı başaran Zeynep Nur, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.


Avrupa şampiyonalarında 4 altın 4 gümüş madalyası olduğunu anlatan Antalya Olimpos Spor Kulübü sporcusu Zeynep Nur, AA muhabirine, haltere 5'inci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.

Zeynep Nur, "Sonrasında devamı geldi. Kimi zaman beni desteklediler, kimi zaman ise desteklemediler. 2 yıl sonra milli takım kampına seçildim. Buruya kadar geldim. Halterde 6 yıllık bir geçmişim var." diye konuştu.

- Şampiyonaya gelmeden önce hastalık geçirdi

Zeynep Nur, Sivas'ta düzenlenen şampiyona öncesi hastalık geçirdiğini, bu yüzden vücudunun direncinin düştüğünü söyledi.

Hastalığına rağmen istediğini yaparak rekor kırdığını aktaran Zeynep Nur, "Bunun için çok mutluyum. Hedefim bundan sonra dünya şampiyonluğu, ondan sonra ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bunun için beni zorlu bir antrenman süreci bekliyor." dedi.

Kadınların sporun her alanında olması gerektiğinin önemine değinen Zeynep Nur, "Başaran insanları gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü çoğu kişi bu spora karşı önyargılı ama gerçekten çok başarılı kadın sporcular çıkıyor. Önyargılı olmadan devam etmeliler, başlamalılar. Bir yerden başlamak gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
