Sedat Ağçay: 'Oyun üstünlüğü bizdeydi'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'3-1 mağlup etti. Maçın ardından Sedat Ağçay konuştu.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay zorlu hava ve zemin koşullarına rağmen iki takım oyuncularını ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik etti.Sahada güçlü bir takım görüntüsü verdiklerini anlatan Ağçay, şunları kaydetti: