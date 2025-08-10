10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-343'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
2-041'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-042'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sedat Ağçay: "Oyun üstünlüğü bizdeydi"

Keçiörengücü teknik direktörü Sedat Ağçay, 3-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından konuştu.

10 Ağustos 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sedat Ağçay: "Oyun üstünlüğü bizdeydi"
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında  Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'3-1 mağlup etti. Maçın ardından Sedat Ağçay konuştu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay zorlu hava ve zemin koşullarına rağmen iki takım oyuncularını ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik etti.

Sahada güçlü bir takım görüntüsü verdiklerini anlatan Ağçay, şunları kaydetti:

"İlk 15 dakika dışında oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun ve skor üstünlüğünü alıp şükürler olsun galip geldik. İyi bir maçtı, iyi bir geri dönüş oldu bizim adımıza. Haddini bilen, kendinden emin, bulunduğu ligde her zaman tehlike olmuş, bunu da daha çok genç oyuncularla yapmış ve bunu misyon haline getirmiş bir kulübüz. Bunu saha içinde her zaman devam ettireceğiz. Güçlü oyunumuzu rakibe her seferinde hissettireceğiz."


TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
