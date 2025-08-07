S Sport Plus Canlı İzle: St. Patrick's - Beşiktaş Maçı İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma, dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı ve yüksek kaliteli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Yandex TV gibi korsan yayın platformlarından izlemek yasal değildir ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda'nın güçlü temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 8 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.30'da, Dublin'de bulunan Richmond Park Stadyumu'nda oynanacak.Maçın hakem kadrosu da UEFA tarafından açıklandı. Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås maçın orta hakemi olacak. Yardımcıları ise Jan-Erik Engan ve Ole Andreas Skogsrud Haukåsen olarak belirlendi.Beşiktaş'ın bu ilk karşılaşmadaki hedefi, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek İstanbul'daki rövanş maçına rahat çıkmak.Milyonlarca Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği bu Avrupa sınavı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak bu platforma erişim için üyelik şartı bulunuyor. Maç şifresiz yayınlanmayacak. S Sport Plus üyeliğiniz varsa bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'ler üzerinden karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.📡 Maç uydu üzerinden ya da herhangi bir şifresiz TV kanalından yayınlanmayacaktır.Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi 2. turundan itibaren Avrupa yolculuğuna başladı. Takımın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıları Avrupa kupalarında yeniden başarıya ulaştırmak istiyor.Hazırlık kampını Avusturya'da tamamlayan Beşiktaş, oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kadroya yeni katılan isimler ve altyapıdan çıkan genç oyuncularla Avrupa sahnesine hazır bir şekilde çıkıyor.St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, MeliaBeşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, AbrahamPatrick's - Beşiktaş Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı canlı izlemek için S Sport Plus platformunu tercih edebilirsiniz.