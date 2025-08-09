Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji ve 67. dakikada Carlo Holse kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 88. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla birlikte yeni sezonun ilk maçından galip ayrılan Samsunspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı.
Samsunspor, ligin 2. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Öte yandan Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki futbolcusu Furkan Ayaz Özcan, 82. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 13. dakikada Samsunspor'un atağında Van Drongelen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dimata'nın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın sol çaprazdan pasında altıpas içindeki Mouandilmadji dokundu, top direk dibinden auta gitti.
38. dakikada kırmızı-beyazlığı takımın atağında ceza saha içine giren Tomasson'un pasında top Kyabou'nun eline çarptı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada Samsunspor 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın atağında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holse'nin pasında topla buluşan Muja'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Gençlerlirliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1
Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 72 Makoumbou), Dimata (Dk. 63 Muja), Mouandilmadji (Dk. 83 Ebriba Ceesay)
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Goutas, Abdurrahim Dursun (Dk. 68 Hanousek), Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 68 Göktan Gürbüz)
Goller: Dk. 38 (Penaltıdan) Mouandilmadji, Dk. 67 Holse (Samsunspor), Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 78 Celil Yüksel (Samsunspor)
