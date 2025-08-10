10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-228'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-026'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-027'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-084'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Enzo Millot, Al Ahli'ye imzayı attı!

Stuttgart forması giyen Fransız orta saha Enzo Millot, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Transfer döneminin başından beri hangi takıma gideceği merak konusu olan isimlerden Enzo Millot'un yeni adresi belli oldu.

Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot, resmen Al Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan temsilcisi, 23 yaşındaki futbolcunun imzayı attığını duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ahli, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu kaliteli yabancı yeteneklerle güçlendirmeye devam ederken, Stuttgart'tan Fransız milli oyuncu Enzo Millot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.


Alman basınında yer alan bilgilere göre Millot'un sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi Suudi Arabistan kulüpleri için geçerli değil. Bu nedenle Stuttgart, bu transferden en az 28 milyon Euro gelir elde edecek.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ 

Galatasaray, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılıp futbolu bırakan Dries Mertens'in yerini doldurmak için Fransız futbolcu Enzo Millot'la birçok kez temas kurmuştu. Transfer yüksek maliyet sebebiyle son aşamaya gelmemişti.



STUTTGART KARİYERİ

Monaco altyapısından yetişen ve 2021 yazında 2021 yılında AS Monaco'dan 1,75 milyon euroya transfer edilen Millot, Stuttgart formasıyla çıktığı 113 maçta 22 gol atarken 21 de asist kaydetti.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
