Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da altın madalya kazandı

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Muaz Erdem Madran, Brno kentindeki organizasyonda PT3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
4 Ağustos'ta başlayan organizasyon 10 Ağustos'ta sona erecek.
