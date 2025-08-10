10 Ağustos
Galatasaray, transferden vazgeçti: Senne Lammens

Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Senne Lammens'in bonservis bedelini öğrenince girişimlerini durdurdu.

Galatasaray, transferden vazgeçti: Senne Lammens
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kaleci transferi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listede yer alan isimlerden biri için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılıların gündeminde Senne Lammens bulunuyordu. Ancak Belçika ekibi Antwerp'in talepleri, transferin önünde engel oldu.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Antwerp, 24 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istedi.

GALATASARAY VAZGEÇTİ

Galatasaray yönetimi, bu rakamı yüksek bulunca Lammens transferi için yürütülen görüşmeleri sonlandırdı. 

 
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
