10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Gaziantep Basketbol'da bu sezon hedef Süper Lig

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve iki sezondur play-off'tan dönen Gaziantep Basketbol, bu sezon Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Gaziantep temsilcisi, tarihinde ilk kez 2012-2013 sezonunda çıktığı Basketbol Süper Ligi'nde devam eden 10 sezonda kesintisiz mücadele etti.

Süper Lig'e 2022-2023 sezonunda veda eden kırmızı-siyahlı ekip, iki sezondur mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi'nde iki sezonda da play-off maçlarında elendi.


Geçen sezonun ortasında yolların ayrıldığı Ali Yıldırım'ın yerine gelen ve takımla iyi bir çıkış yakalayan başantrenör Şemsettin Baş, yeni sezon hazırlıklarına "hedef Süper Lig" parolasıyla başladı.

- "Hedefimiz üst sıralar"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, 4 Ağustos itibarıyla sezonu açtıklarını ve transfer çalışmalarını tamamladıklarını, ayrıca sıkı çalıştıklarını söyledi.

Sezon öncesi antrenmanlardaki yüklemelerin sistemin oturması için önemli olduğuna değinen Baş, "İki hafta buradayız daha sonra Çanakkale kampımız olacak. Kampta hazırlandıktan sonra hazırlık maçlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 20 Eylül gibi de sezonun ilk resmi maçı açılacak. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Baş, geçen sezon geldiğinde takımın alt sıralarda olduğunu buna rağmen iyi bir çıkış yakalandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bence çok iyi yerde bitirdik, rotasyonumuzun arttığını söyleyebilirim. Gaziantep'in basketbol takımı olarak elimizden geleni yapıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Hedefimiz bu sene yukarılar, hem şehir olarak hem kulüp olarak tekrardan ait olduğumuz yere gitmek istiyoruz. Bu çok kolay olmayacak, her maç ve her deplasmanın ayrı bir hikayesi olacak. Sezon çok uzun, sakatlıksız sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum."

Tüm maçları kazanmaya çalışacaklarını söyleyen Baş, "Bu spor, burada kaybetmek de olacak kazanmak da olacak ama önemli olan bizim hedefimizden uzaklaşmadan, oyuncuların beni tanıması ve sisteme adapte olmasıdır. Taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz. Eski o parlak günlerimize dönmek istiyorsak, tribünleri doldurmalıyız, çünkü taraftarımız bizim için en önemli itici güç." diye konuştu.

