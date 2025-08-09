10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-076'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Arda Güler'e rekor teklif: Xabi Alonso reddetti!

Real Madrid, bu yaz Arda Güler için gelen 50 milyon Euro'luk transfer ücretini teknik direktör Xabi Alonso'nun kararıyla reddetti!

calendar 09 Ağustos 2025 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'e rekor teklif: Xabi Alonso reddetti!
İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ayrılışının ardından kendini buldu.

Milli futbolcu, Xabi Alonso'nun gelişiyle beraber ayrılık düşüncesini kafasından sildi ve takımda kalmaya karar verdi.

Arda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir kez daha taraftarların beğenisini kazandı.

XABI REKOR TEKLİFİ REDDETTİ

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Xabi Alonso'nun kararı doğrultusunda yaz transfer döneminde Arda Güler için gelen 50 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Genç yetenek, yeni hocası Xabi Alonso tarafından verilen süre içerisinde takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.


Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
