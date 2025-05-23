S Sport Ücretli Mi, Paralı Mı? S Sport Hangi Platformda?

Fenerbahçe – Panathinaikos mücadelesinin S Sport üzerinden şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu. Peki, S Sport ücretli mi? S Sport hangi platformda yayın yapıyor ve S Sport canlı izle seçenekleri nelerdir?



S Sport Ücretli Bir Platformdur: Abonelikle İzlenebilir!



Evet, S Sport paralı ve S Sport ücretli bir yayın platformudur. S Sport'un canlı yayınlarını ve özel içeriklerini izleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında abonelik satın almanız gerekmektedir. Ücretsiz veya şifresiz olarak S Sport yayınlarına erişim imkanı bulunmamaktadır. S Sport, kaliteli yayınları ve geniş spor içeriğiyle ücretli abonelik modelini benimsemiştir.



S Sport Plus tek maç satın alma var mı?



S Sport Plus Plus'da tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. Bu yüzden S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti bulunmuyor. Kullanıcıların S Sport Plus Plus'a abone olması gerekiyor.



S Sport Plus üyelik paketleri



S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. İşte, S Sport üyelik paketleri:



S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.



https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden;



ILKAY4999 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 49,99 TL'den,



YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 588 TL'den işlem yapabilirsiniz.



3AY4999 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 49,99 TL/ay yararlanabilirsiniz. Taahhütsüz paketleriniz için dilediğiniz zaman iptal talebinde bulunabilirsiniz.



S Sport Plus Plus ne kadar?



S Sport Plus Üyelik Ücreti Ne Kadar? S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

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