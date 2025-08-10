10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-334'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-032'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-033'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Hojlund, Milan'a sıcak değil!

Manchester United forması giyen santrfor Rasmus Hojlund, Milan'ın gösterdiği ilgiye rağmen takımdan ayrılmak istemiyor.

calendar 10 Ağustos 2025 00:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hojlund, Milan'a sıcak değil!
Paylaş:

Paylaş:



Manchester United'ın elinden çıkarmak istediği ve Milan'ın ilgilendiği Rasmus Hojlund, transferi için kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Danimarkalı golcü, Milan'ın ısrarına rağmen ayrılık için onay vermedi. Oyuncunun takımda kalmakta ısrarcı olduğu belirtildi.

Ayrıca haberde, Milan'ın aracılar üzerinden Rasmus Hojlund'un transferi için görüşmelere başladığı aktarıldı. İtalyan ekibinin, Hojlund'u ikna etmesi halinde transfer için 6 milyon euro kiralama bedeli, 45 milyon euro satın alma opsiyonu ve maaşının tamamının karşılanacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Manchester United forması altında geçen sezon 52 maçta süre bulan Hojlund, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
