10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Cengiz Ünder'den Bologna kararı!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Cengiz Ünder'e Bologna talip oldu. Ancak milli futbolcu, takımda kalmak istiyor.

10 Ağustos 2025 10:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de dikiş tutturamayan Cengiz Ünder, yeniden İtalya macerasına hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; İlk Avrupa tecrübesini Roma'da yaşayan 28 yaşındaki millî forvete Bologna talip oldu. Cengiz'i Çizme'ye geri döndürmek isteyen Serie A temsilcisi kiralık talebiyle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

CENGİZ KALMAK İSTİYOR

Ancak Cengiz'in yüksek yıllık ücreti ve takımda kalma arzusu görüşmeleri yavaşlatıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
