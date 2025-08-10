Fenerbahçe'de dikiş tutturamayan Cengiz Ünder, yeniden İtalya macerasına hazırlanıyor.
Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; İlk Avrupa tecrübesini Roma'da yaşayan 28 yaşındaki millî forvete Bologna talip oldu. Cengiz'i Çizme'ye geri döndürmek isteyen Serie A temsilcisi kiralık talebiyle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
CENGİZ KALMAK İSTİYOR
Ancak Cengiz'in yüksek yıllık ücreti ve takımda kalma arzusu görüşmeleri yavaşlatıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.
