Fenerbahçe'den orta sahaya maestro: Tielemans!

Orta alandaki sıkıntıyı üst seviye bir yıldızla çözmek isteyen Fenerbahçe'de hedefteki ismin Youri Tielemans olduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya maestro: Tielemans!
Son dakika golüyle 2-1 kaybedilen Feyenoord maçında orta alandaki sıkıntıları çok net bir şekilde ortaya çıkan Fenerbahçe'de transfer planlaması değişti. Başkan Ali Koç'un bu sorunu çözmek için dünyaca ünlü bir futbolcu alınması konusunda transfer komitesine tam yetki verdiği belirtiliyor.

F.BAHÇE'DEN TIELEMANS HAMLESİ

Ali Koç'un kesenin ağzını tamamen açtığı öğrenilirken, kulislerde herkesi çok heyecanlandıracak bir iddia da konuşulmaya başlandı. Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Aston Villa formasını giyen Youri Tielemans'la çok ciddi şekilde ilgileniyor.

DEVİN ÖZEK DEVREDE


Futbol direktörü Devin Özek'in bir süredir hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürülüyor. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Tielemans'ın maliyetinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığı da ifade ediliyor.

PERFORMANSI

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

