10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Kasımpaşa'ya VAR engeli; 3 puan Antalyaspor'un

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan maçta ilk golü, 19. dakikada Antalyaspor'dan Güray Vural kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.  Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyaspor'da Nikola Storm'un attığı gol, skoru 2-1'e getirdi ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti.

İlk yarı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ


Öte yandan Kasımpaşa'nın Claudio Winck ile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte sezonun ilk maçını kazanan Antalyaspor, 3 puana ulaştı. Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Soner Dikmen'in şutunda Kasımpaşa savunmasından dönen topu ceza sahasında önünde bulan Kaluzinski'nin şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle kornere gitti.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Van de Streek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, karşı karşıya kaldığı kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural'ın kafayla şutunda kaleci Gianniotis yere çarpıp yükseklik kazanan topu kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip skora eşitlik getirdi. Savunma arkasına hareketlenen Ben Ouanes, Hajradinovic'in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi. Gueye, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada Antalya ekibi yeniden öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu. 2-1

45+3. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

45+4. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Winck'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

72. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter golü önledi.

81. dakikada Cvancara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Storm, sol çaprazdan gelişine vurdu. Kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

 Stat:Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek (Dk. 84 Hasan Ilçin), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 38 Dzhikiya), Paal, Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Storm, Cvancara (Dk. 84 Poyraz Efe Yıldırım)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Dk. 64 Yusuf Barası), Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ), Fall (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye

Goller: Dk.19 Güray Vural, Dk. 40 Storm (Antalyaspor), Dk. 31 Gueye (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Güray Vural, Dk. 16 Paal, Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Dk. 65 Yusuf Barası, Dk. 90+1 Gianniotis, 90+5 Winck, Dk. 90+11 Ben Ouanes (Kasımpaşa)


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
