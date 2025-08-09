Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan maçta ilk golü, 19. dakikada Antalyaspor'dan Güray Vural kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Stat:Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz



Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek (Dk. 84 Hasan Ilçin), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 38 Dzhikiya), Paal, Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Storm, Cvancara (Dk. 84 Poyraz Efe Yıldırım)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Dk. 64 Yusuf Barası), Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ), Fall (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye



Goller: Dk.19 Güray Vural, Dk. 40 Storm (Antalyaspor), Dk. 31 Gueye (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 9 Güray Vural, Dk. 16 Paal, Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Dk. 65 Yusuf Barası, Dk. 90+1 Gianniotis, 90+5 Winck, Dk. 90+11 Ben Ouanes (Kasımpaşa)









Kasımpaşa'daise 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyaspor'da'un attığı gol, skoru 2-1'e getirdi ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti.İlk yarı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.Öte yandan Kasımpaşa'nınile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi.Bu sonuçla birlikte sezonun ilk maçını kazanan Antalyaspor, 3 puana ulaştı. Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.13. dakikada Soner Dikmen'in şutunda Kasımpaşa savunmasından dönen topu ceza sahasında önünde bulan Kaluzinski'nin şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle kornere gitti.25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural'ın kafayla şutunda kaleci Gianniotis yere çarpıp yükseklik kazanan topu kontrol etti.45+3. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.45+4. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada Winck'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.72. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter golü önledi.81. dakikada Cvancara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Storm, sol çaprazdan gelişine vurdu. Kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.