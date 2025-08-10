Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Rashica

Beşiktaş'ta Milot Rashica için ayrılık gündeme geldi.
Ole Gunnar Solskjaer'in memnun olmadığı Milot Rashica'ya Avrupa'dan 3 talip bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ RAKAM
Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için 8-10 milyon euro aralığında bir satışa sıcak bakıyor.
TARAFTARDAN TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta Rashica'ya tepki göstermişti.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 83 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 19 asist yaptı.
