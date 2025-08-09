10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Erzurumspor, Sivasspor'u rahat yendi!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 09 Ağustos 2025 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 21:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor, Sivasspor'u rahat yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor ile sahasında konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzumspor 2-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.

Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız Zafer Lömenler" pankartıyla çıktı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, sezona 3 puanla başladı. Sivasspor ise puansız başladı.

Erzurumspor, ligde gelecek hafta Amed'e konuk olacak. Sivasspor ise Bodrum FK'yi sahasında ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Faruk Yağlı

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Benhur Keser (Dk. 70 Bozic), Baiye, Sefa Akgün (Dk. 77 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 89 Gerxhaliu), Giorbelidze, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Furkan Özhan)


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 72 Özkan Yiğiter), Charisis, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 71 Badji), Kamil Fidan (Dk. 71 Pritchard), Mbunga, Simic (Dk. 84 Atakan Kesgin)

Goller: Dk. 55 ve 67 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 86 Murat Paluli (Sivasspor)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.