Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında İstanbulspor, ligin yeni ekibi Serik Belediyespor'u konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da sezona 1 puanla başladı.
İstanbulspor, ligde gelecek hafta Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Serik Belediyespor ise Ümraniyespor'u sahasında konuk edecek.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kemal Mavi, Emre Doğu
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Dk. 46 Yunus Bahadır), Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 63 Mustafa Sol), Sambissa (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Abdullah Dijlan Aydın, Mamadou (Dk. 63 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Krstovski)
Serikspor: İbrahim Demir, Gotsuk, Tikhiy, Silva, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+5 Sarp Ekinci), Burak Asan, Amaral (Dk. 83 Selim Dilli), Kerem Şen (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Sadygov (Dk. 46 Martynov)
Kırmızı kart: Dk. 90 Cham (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 18 Berkovskiy, Dk. 64 Burak Asam (Serikspor)
