10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

İstanbulspor - Serik Belediyespor maçında gol yok!

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Serik Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

calendar 09 Ağustos 2025 21:13 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 21:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor - Serik Belediyespor maçında gol yok!






Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında İstanbulspor, ligin yeni ekibi Serik Belediyespor'u konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da sezona 1 puanla başladı.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Serik Belediyespor ise Ümraniyespor'u sahasında konuk edecek.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kemal Mavi, Emre Doğu

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Dk. 46 Yunus Bahadır), Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 63 Mustafa Sol), Sambissa (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Abdullah Dijlan Aydın, Mamadou (Dk. 63 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Krstovski)


Serikspor: İbrahim Demir, Gotsuk, Tikhiy, Silva, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+5 Sarp Ekinci), Burak Asan, Amaral (Dk. 83 Selim Dilli), Kerem Şen (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Sadygov (Dk. 46 Martynov)

Kırmızı kart: Dk. 90 Cham (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 18 Berkovskiy, Dk. 64 Burak Asam (Serikspor)

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
