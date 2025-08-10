Masuaku Premier Lig'e döndü!

10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku, Sunderland'e 2 yıllık imza attı.

calendar 10 Ağustos 2025 12:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş'tan bu yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.

Siyah-beyazlılardan bonservisini eline alıp serbest oyuncu statüsüne geçen Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Transferin sonuçlanması ile birlikte Masuaku, Sunderland'in bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmış olduğu 10. oyuncu oldu.

MASUAKU'NUN SÖZLERİ

Yeni takımı Sunderland ile ilgili konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu şu sözleri söyledi:

"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ayrıca Premier Lig'e döndüğüm için çok mutluyum. Sunderland'in büyük bir kulüp olduğu çok açık ve bu fırsat için minnetlerimi sunuyorum. Türkiye'de 3 güzel yıl geçirdim ve şu an önümdeki macera için heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." 

PERFORMANSI 

Masuaku, geçtiğimiz sezonda 47 maça çıktı ve 1 gol 10 asistlik katkıda bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
