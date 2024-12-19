Hüseyin Yücel & Serdal Adalı canlı yayına çıktı!

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı Ekol TV'de canlı yayında açıklama yaptı.
"Seçildiğinizin ertesi günü ilk icraatınız ne olacak?"
Serdal Adalı: "Görünen ortamda, ilk önce, geçmişten gelen, günlerdir konuşulan, Beşiktaş'a yakışmadığı halde gündemden düşmeyen, herkesin bildiği ödeme sorunu var. Bir an önce onları ödeyeceğiz."
"SADECE FUTBOL TAKIMI YOK"
Serdal Adalı: "Sadece futbol takımı yok, Beşiktaş koskocaman bir camia. Türkiye'nin bana göre en büyük camiası, son bir aydır, hiçbir Beşiktaşlı'nın hoşnut olmadığı bir kaos ortamı yaşıyor. Ödeme planlaması yapılmış vaziyette. Kaos ortamının bir an önce Beşiktaş'ın üzerinden kalkması gerkeiyor. Seçim atmosferinde ne yapacağız, projeniz nedir, gibi söylemlerin haricinde ilk önce kaos ortamını, neden olduğunu, Hüseyin Bey'den onu rica edeceğim, yaşadığımız rezilliklerin nedenini öğrenmek istiyorum."
"HİÇ BUNU YAŞAMADIK"
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey yaşamadık. Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek tabirleri duyduk. Kaosa neden olan nedenleri halının altına süpürmektense... Bu hangimiz seçilirse seçilsin geçerli."
"CAMİA AYDINLATILMALI"
Serdal Adalı: "Yaşadığımız ortam, niye, nasıl oldu... Geçen sene yine bir seçim ortamı vardı. Belki bugünkü kriz ortamı yoktu ama o gün de sıkıntılar vardı. O gün de çözümlerini belirttim. Hüseyin Bey'i yıllardır tanırdım, onun da bunları halının altına süpürmek isteyeceğini sanmıyorum, bunları bir konuşup, camiayı aydınlatmamız lazım. Madem bir araya geldik, bunları açık bir şekilde konuşup çözmemiz lazım."
"İKİ REKAT NAMAZ KILACAĞIM"
Hüseyin Yücel: "Seçildikten sonra iki rekat namaz kılacağız. Kızlarımla, eşimle buluşacağım. Yönetimle buluşacağım. Sorunumuz mali. Neyin ne olduğu belli. Zaten işin içinden geliyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne dahi güne tahammülü yok. Bir önce kolları sıvayıp işe koyulacağız."
"İŞİN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK"
Hüseyin Yücel: "Seçim kararı almayıp, 6 aylık bu görevi devam ettirebilirdim. Yönetimdeki arkadaşların birçoğu devam edelim dedi. Devam etmek istemediğimi söyledim. Başkan istifa ettikten sonra görevi bırakmamız gerektiğini söyledim ama Beşiktaş, kayyuma kadar gideceği için biz bu işin altına elimizi koyduk. Ama camiadan güven oyuna ihtiyacımız var. Darbe yapan adam herhalde olağanüstü seçim kararı almaz diye düşünüyorum."
"DUYDUĞUMUZ ŞEYLER VAR"
Serdal Adalı: "Hasan Arat, "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" dedi. Duyduğumuz şeyler var. Bunun cevabını Hüseyin Bey verecek. İstifa sürecinde tüm camianın duyduğunu ben de biliyorum. Benim duyduğum, darbeden, artık ne denirse, yönetimin içinde bir bölünme olduğu, Hüseyin Bey'in yardımcı olduğu konularda, yardımcı olmama kararı aldığı, Hasan Bey'in istifa etmesi, Hüseyin Bey'in daha fazla vermeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu biliyorum ben. Ödenmeyen maaşlar, futbolcu ödemeleri, Hasan Bey'in istifa ettiği haftadan sonra, ödemeler yapılmaya başlandı. Madem öyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi? İnsanlar bunu görünce, inanıyor ister istemez."
"DARBE ÇOK TEZAT BİRBİRİNE"
Hüseyin Yücel: "Hasan Arat, istifa etmeden iki, üç gün önce toplantı yaptı ve mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. "Sağlığım yerinde değil, zar zor buradayım" dedi. "Herhangi bir istifa sürecine girersem, buradaki arkadaşlarımdan Hüseyin'e destek istiyorum" dedi. Bu açıklamayla, darbe çok tezat birbirine."
"SAMET HOCAYI ORADAN ALMAMIZ GEREKİYOR..."
Hüseyin Yücel: "İçeride karışıklık vardı. Başkana icraat yapmamız gerekiyor dedim. Brad'e teslim edeceksek, Samet Hoca'yı oradan almamız gerekiyor dedim. Samet Hoca'ya emanet edeceksek, Brad'i almamız gerekiyor dedim. Beni ya azat ya abad et dedim. Akabinde de başkanla istifa etmeden önce, Futbol AŞ'den istifa etti. Sana bağlıyorum futbolu ve ona göre yönet dedi. İlk icraatim Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek oldu."
"BAŞKAN TALİMAT VERDİ"
Hüseyin Yücel: "O gün, Onur Göçmez istifa ediyordu. Sayın başkan benden rica etti, kendisi de aradı. Temiz bir sayfa açacağımızı söyledi. Brad olmayacak dedim. Mantıklı bir şekilde yöneteceğiz dedim ve istifadan geri çağırdık. Azad - Abat konusuna gelelim. Maccabi maçından sonra, Kaan Bey ve başkana telefon açtım. "Yarın sakın istifa etmeyi dahi aklınızdan geçirmeyin, istifa edilecek bir ortam yok, aksiyon almamız gerekiyor. Hocayı göndereceğiz. Sergen Hoca ile görüşelim" dedim. Başkan bana direkt talimat verdi ve Sergen Hoca ile görüş dedi. Bu işi bir şekilde çözelim dedi. Ertesi gün ne olduğunu bilmiyorum."
"ÇOK ENTERESAN"
Serdal Adalı: "Hasan Arat'ın bugüne kadar istifa etmemesi de çok enteresan. Başkan istifa etmeden bir gün önce de konuştum. Divan başkanlığına gittim. Çok detayını bilmiyorum. İstifaya çok şaşırdım. Öyle bir havası da yoktu."
Hüseyin Yücel: "Ben dahil 14 yönetim kurulu üyesi var. Neden o gün istifa ettiğini biliyorsa lütfen bağlansın ve anlatsın."
"İYİ ŞEYLERİN HEPSİ YÜCEL'İN"
Serdal Adalı: "Görüştüğünüz belli. İyi şeylerin hepsi Hüseyin Bey'in, kötü şeyler Hasan Bey'in. Bana göre öyle bir şey yok."
Hüseyin Yücel: "Hiç öyle bir şey söylemedim."
"BELEDİYE SEÇİMİNE GİRMİYORUZ"
Hüseyin Yücel: "YSK başkanını ziyaret etmişssiniz. Ne alaka, biz siyasi parti değiliz. Biz belediye seçimine girmiyoruz ki."
Serdal Adalı: "Çok kötü bir yerden bağladın. Sana da tavsiyem, Ankara'ya gittiğinde ziyaret et. Çok iyi bir Beşiktaşlı"
"KAYYUM; BU LAFI KULLANMAYIN"
Serdal Adalı'nın "İyi şeyleri Hüseyin Bey yaptı, kötü şeyleri Hasan Bey yaptı." sözleri
Hüseyin Yücel: "Öyle bir söylememim olmadı. Adana Demirspor maçından sonra en önce hesabı verecek kişi benim dedim. Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Kaçsam, o kadar rahat ortadan toz olurdum ki... Giderdim ve kulüp, kayyuma giderdi."
Serdal Adalı: "Lütfen bu lafı kullanmayın! Beşiktaş tarihinin hiçbir döneminde... Kesinlikle... Kayyumu yakıştıramıyorum hiç ya!"
"BU SIKINTILAR OLMAZDI"
Serdal Adalı: "İki gün önce bu sıkıntıları söyleseniz, aynı gün Hasan Bey de istifa ederken, seçim kararı alırdınız. Şu anda bu sıkıntılar yaşanmazdı. Altı ayı özellikle geçirdiniz."
Hüseyin Yücel: "Biz ne yaptık?"
SEÇİMDEN ÖNCE BİR ARAYA GELMELERİ
Serdal Adalı: "Gayet güzel karşıladı beni. Resmen adaylığımı açıklamamıştım daha. Adayım dememiştim. Resmi olarak açıklama yoktu. Girdik, gayet güzel karşıladı Hüseyin başkanımız kulüpte. İlk sorduğum, "Nasıl oldu?" Hüseyin Bey, "Oldu" dedi. "Nasıl müsaade ettiniz, neden bıraktı Hasan Bey?" bunları konuştuk. Bunlardan sonra, "Ağabey sen seçilirsen benim param ne olacak?" dedi. Ben, "Kimsenin parasının üstüne yatma niyetim yok" dedim. Şakalaştık da. Ben bu camiada, sokaktan geçen birisi değilim. 10 senedir her yönetimi takip eden, içinde olduğum dönem var. "10 milyon euro'yu hibe edeceksin" dedim. Onunla şakalaştık. "Tamam" dedi. "600 Bin var" dedi, onun ödemesini sordu. "Sermaye artışı yaptıktan sonra paramı alma planı yaptım" dedi. Seçilirsem, sermaye artışı yaparım ama tamamı için söz veremem dedim. O konuyu da öyle kapattık."
"ŞOVA GEREK YOK DEDİM"
Serdal Adalı: "İstersen gel dedim. Daha sadece, daha Beşiktaş'a yakışan hareketler, şova gerek yok dedim. Hüseyin kardeşim onu da yanlış anladı O şekilde ayrıldık. "Bana yardımcı olur musun?" dedi. Ondan sonra aramızda başka bir konuşmayla gülüştük."
"FİKİR JİMNASTİĞİ YAPTIK"
Hüseyin Yücel: "Parasal konularla ilgili fikir jimnastiği yaptık. Serdal Adalı burada sürekli bir algı peşinde! Diğer taraftan ikinci başkanlık teklifinde bulundu. Onun söylemine karşılık olarak, "Ya olur mu, o zaman sen gel ikinci başkanım" ol dedim. O da güldü, "Olur mu böyle şey?" dedi, sonra ayrıldık."
"YOĞURT YİYİŞİMİZ FARKLI"
Hüseyin Yücel: "Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Camia, birleşmenin iyi olacağını düşünüyor. 1+1 her zaman 2 etmiyor. Burada da olmayacağından eminim. Ben kaybedersem, destek vereceğimi söylüyorum. İçeride bulunan 10 milyon euro'yu bağışlayacağım."
Serdal Adalı: "Zaten bağışlama sözün var."
"13 MİLYON EURO VERDİM"
Serdal Adalı: "Verdin mi 10 milyon euro?"
Hüseyin Yücel: "Verdim, 13 milyon euro verdim. Soruyorsunuz, cevap veriyorum."
"50 MİLYON EURO'YU BULDUNUZ MU?"
Serdal Adalı: "Zaten vereceğim, hibe edeceğim dedi."
Hüseyin Yücel: "Geldiğimiz noktada kulübün dönebilmesiyle ilgili 35 yakın rakamlar... Para konuşmayalım."
Serdal Adalı: "Konuşmayalım, konuşacaksam başka söyleyeceklerim olacak."
Serdal Adalı: "Sana bir teklifim var. 600 milyon lira yollayayım bankaya, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin, edeceksin. Geriye kalan alacağını da nasıl istiyorsan vereceğim sana, kapatalım."
Hüseyin Yücel: "Para konuşmayalım da mayısa kadar 50 milyon euro'yu buldunuz mu?"
"PARANI VEREYİM, BİTİRELİM"
Serdal Adalı: "Bu para işlerini bitirelim. Her gittikleri yerde, 35 milyon euro kasa kolaylığı sağladım, Halk Bankası'ndan kredi kullandım, ben yarın 600'ü yollayayım, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin zaten. Hangi şekilde kullanırsan kullan, şu para işlerini bitirelim."
"BİR SENEDE NE OLDU"
Serdal Adalı: "Hüseyin Bey'e yakıştıramıyorum. İstersen gel, mayıs ayında birlikte çalışalım. Şu içinde olduğumuz durumda, bu yönetimde, camiadan bana da geliyor, "Hüseyin Bey ile çalış" söylemleri ama bir senede ne oldu, niye açıklama yaptı Samet Hoca."
"NASIL BİR YÖNETİM KURULU BU"
Hüseyin Yücel: "Çıkıyorum televizyonlara, soruyorlar. Ben bugüne kadar, bu seçim sürecine girene kadar benim yaptıklarımı bilen var mıydı, başkan bile bilmiyordu. Kaan vasıtasıyla talepte bulunuyordu."
Serdal Adalı: "Nasıl bir yönetim kuruluydu, kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor."
"KİMSEYLE KONUŞMADIM"
Hüseyin Yücel: "Kimse ne olduğunu bilmiyordu, bunları kimseyle konuşmadım, hava atmadım. Sadece saymanımız Kaan Bey olduğundan, onunla bu süreci yönettik. Kimsenin kimseden haberi yok diyorsunuz, savcılığa vereceğini söylüyorsunuz."
Serdal Adalı: "En ufak bir şey bulayım, vereceğim."
"DİVANI NEDEN İPTAL ETTİNİZ?"
Serdal Adalı: "Şu andaki açıkladığınız bilanço zamanına kadar, bu yaptığınız transferlerin bir tanesi hesapta yok. Divan kurulunu neden iptal ettiniz?"
Hüseyin Yücel: "Onu Divan Kurulu'na sormanız lazım."
"TEVFİK BEY BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"
Serdal Adalı: "Divan Kurulu yapsaydınız, kendinizi savunsaydınız. Divan Kurulu, Beşiktaş'ın en önemli kurumlarından biri.
Hüseyin Yücel: "Ortalık yangın yeri. 29'da seçim var. 27'de Divan Kurulu... Divan Kurulu için ben pozitif cevap verdim."
Serdal Adalı: "Tevfik Bey, hiç öyle bir şey söylemedi."
"OLUMLU TAVIR KOYDUM"
Hüseyin Yücel: "Divan başkanı ile en son iki gün önce buluştuk. Orada bile bu konuyu tartıştık. Seçime kadar divan kurulunu yapabilir miyiz? Ben yine olumlu bir şekilde divanın yapılması için tavır koydum."
Hüseyin Yücel: "Madem ben bu kadar tu kakayım neden ikinci başkanlığa beni çağırıyorsunuz?"
Serdal Adalı: "Şu transfer, "Ben yapmadım, şu ödeme, "Ben bilmiyorum." Sahip çıktığın 3 transfer var. İkinci başkanın "Haberim yok" diyebileceği abes bir durum. Tüzük gereği, her transferde imzanız var."
Hüseyin Bey: "Ben sorumluluktan kaçmıyorum, inkar etmiyorum."
JOAO MARIO
Hüseyin Yücel: "Hocayla görüştürdüler beni. FaceTime yaptık Gio ile. Hoca son derece oyuncuyu istediğini söyledi. Ben kanatla ilgisi olmadığını söyledim. Thierry Henry hikayesi. Akabinde başkanla görüştük, "Hoca çok istiyor, böyle olacaksa alalım" dedi. Sonuçta başkanımız, son kararı o verir. Haberim yoktu değil, tabii ki haberim vardı."
"100 MİLYON EURO ZARAR VAR"
Serdal Adalı: "Ben de ikinci başkanlık yaptım. Parayı ben veriyorum, kararı başkası veriyor. İlk gün de söyledim, "Nasıl müsaade ettiniz buna?" Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon euro'luk bir zararı var kulübün."
Hüseyin Yücel: "Ben de yok diyorum!"
"ELMA İLE ELMAYI KARŞILAŞTIRMIYORSUNUZ"
Serdal Adalı: "40 milyon euro bonservisler, 35 milyon euro geçen sene ile bu sene arasındaki maaş farkı. Geçen sene 3.5 milyon euro ödeniyormuş, bu sene 7. Etti mi size 75 milyon euro"
Hüseyin Yücel: "Yanlış o hesap. Birini netten, birini brütten almışsınız. Elma ile elmayı karşılaştırmıyorsunuz şu anda."
"BU İLLEGAK BİR ŞEY"
Hüseyin Yücel: "Geçen seneki takımın net ücreti 38 milyon euro, bu sene 58 milyon euro. Bu 58 milyonun 11'i giden oyuncuların maaşları. Net olarak, 9 milyon euro'luk bir artış var nette. CEO'nuzdan aldım."
Serdal Adalı: "Ben de oradan aldım, başka yerden değil".
Hüseyin Yücel: "Bu illegal bir şey."
Serdal Adalı: "Ben de bu kulüpte Ahmet, Mehmet değilim!"
"TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM"
Hüseyin Yücel: "Kaybedersem, mayısta yeniden aday olmayacağım. Serdal Adalı seçilirse, 5-6 ay tanımak etik değil. Seçildiği takdirde 3.5 sene devam etmesini uygun görüyorum."
Serdal Adalı: "Ben kaybedersem diye düşünmedim. Gerek olursa ben yine Beşiktaş'ın yanında olurum. Takdir genel kurulun ama hiç öyle kaybederim diye düşünmedim."
"SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜM"
Hüseyin Yücel: "Sergen Hoca ile görüştüm. Başkanın istifasından önce görüştüm. Gayet pozitif bir iklim vardı. Başkanın istifası, Samet Hoca'nın açıklamaları, "Bu ortamda gelmem, başarılı olmam mümkün değil" dedi. Sonuçta Beşiktaş camiası, Ahmet, Mehmet'ten, Sergen'den daha önemli bir yerdedir. Sergen Hoca kabul eder, etmez, onu hiçbir şekilde seçim malzemesi yapmıyorum. Sene başında da Sergen Hoca ile çalışmak istemiştim, yönetim kurulundan geçiremedim. Ben görüştüğüm zaman başkan istifa etmemişti daha."
"KISMET OLURSA GÖRÜŞECEĞİM"
Serdal Adalı: "Sergen Yalçın ile konuştuk. Kısmet olursa da bugün görüşeceğim. Benim aklımdaki plan, 6 aylık önümüzdeki dönem var. Önümüzdeki senenin takımını planlamak, moda tabiriyle, kadro mühendisliğini yapmak için. Bugünden Sergen Hoca ile masaya oturacağım. İster kulüpte, ister evinde çalışır, ister Ümraniye'de çalışır. Önümüzdeki 6 ay boyunca, gelecek sezonun planlamasını yapmasını istiyorum.
Bu camiada Sergen Hoca gibi bir hocamız var. Ben onu ilk başta söyledim. Mayısa kadar Serdar Hoca ile devam edeceğim. Ama bu arada önümüzdeki sene Sergen Hoca ile... Dün ben telefonda konuştum. "Ne demek, ben Beşiktaş'ta 3 sene fırsat bulmuşum çalışmam mı?" dedi. Hiç itirazı yoktu buna."
"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAMIZ LAZIM"
Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği'nden kesinlikle çıkmamız lazım. En büyük problem o şu an. 45-50 milyon dolar seviyesinde her yıl faiz ödeniyor."
"KUMAR OYNAMAKTIR"
Hüseyin Yücel: "Şu anda TL borcundan dövize dönmek resmen kumar oynamaktır. Ben bundan bahsetmiyorum. 11 aydır buradayım, 11 ay önce faizler kaçtı?"
Serdal Adalı: "50 olacağı belliydi. Geçtiğimiz seneden bahsediyorum ben."
"ADALI İŞİ SULANDIRIYOR"
Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği ile ilgili, diğer televizyon programlarında da söyledim. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro borç alacağız. İsteyen faizli, isteyen faizsiz temin edebilir. Faizi de yönetim kurulundan karşılanacak bir yapı kuracacağız. Serdal Adalı işi sulandırıyor. 90-100 kişiye gidecekmiş, 5-10 milyon euro isteyecekmiş diyor. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro isteyeceğim. Eski başkanlarla da görüştüm, 5-6 kişiden direkt söz aldım bununla ilgili. Borç verecekler. Akıllarda şu soru işareti olacaktır, "Geri alamayız" diye. Bu rakamın kefaleti ben olacağım. Bu kulüp, bunu ödemeye muktedirdir."
"ÇOK ROMANTİK GELİYOR"
Serdal Adalı: "Bizim çözüm önerimiz, sayıları yanlış söylemiş olabilirim. Bana çok romantik geliyor bu. Geçen yıldan beri çalıştığımız bir gayrimenkul projemiz var. Tekrar projenin üzerinden geçtik. Sorunlu parseller vardı, bazı mal sahipleri değişmiş. Projenin büyümesi açısından dan toplamda 600-605 dönüme gelen bir projemiz var. Ben seçimi kaybettiğimde üzülmedim mi, üzüldüm ama bu projeyi yapmaya fırsat bulamadığım için 10 kat üzüldüm."
"RÜYA VE HAYAL GÖRÜYORLAR"
Serdal Adalı: "Ben yarın sabahtan itibaren, biz yeniden mal sahibiyle bir araya geleceğiz, diğer mal sahipleri ile de bir araya geleceğiz. Hazırlanmış bir proje var. Bunun içinde A takımı taşıyacağımız tesis var. Sadece konut projesi değil. Bunu bir an önce hayata geçireceğiz. Bankalar ile de konuştuk. Biz kulübe hiç para girişi yapmadan, bu projeden gelen paraları alın, bankalar birliği ve vergileri ödeyin dedik, hoşlarına gitti. Üzerine artarsa kulübe gelecek, böyle kapatacağız."
Hüseyin Yücel: "Sayın Serdal Adalı'nın bahsettiği proje, resmen rüya ve hayal görüyorlar. Ben gittim, arkadaşla görüştüm. Sahibi Ahmet, pazarlayan Mehmet, Beşiktaş neresinde olacak diyoruz? Bu projenin olma ihtimali yüzde sıfır. Akatlar elimizde diyorum."
"SEN KİMSİN, HAYIRDIR"
Hüseyin Yücel: "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro"
Serdal Adalı: "Ben senin paranı vereyim, biz Beşiktaş olarak seninle vedalaşalım! Böyle seviyesiz bir yere gelmesinin anlamı yok! Sen nasıl bana soruyorsun, nasıl karşılayacaksın diye! Sen kimsin, hayırdır? Ben sana soruyor muyum?"
Serdal Adalı: "75 milyon euro havada kalmasın, 11 ayın hesabını veremeyen, 2013'ü soruyor! 11 ay önceki sorularıma da cevap ver. 80-90 milyon euro'yu nasıl çarçur ettiniz?"
"HABERİM YOK DEMİYORUM"
Serdal Adalı: "Senin gibi haberim yok demiyorum, 14 sene öncesine haberim var diyorum. İmzam yok ama haberim var diyorum."
YÖNETİM KURULU LİSTELERİ
Serdal Adalı: "Yönetim kurulu listesini tamamlamadım."
Hüseyin Yücel: "Ben tamamladım. Feyyaz Uçar listemde değil"
Serdal Adalı: "Mehmet Hoca ile görüşüyoruz. Mayısa kadar bir kanalla sözleşmesi var. Diğer 12-13 yönetim kurulu üyesini tamamlamadık ama alternatifimiz çok. Görüşüyoruz. Bunların içerisinde herkesin televizyondan tanıdığı bir hanımefendi var. Listeyi verirken tanıtmak istiyoruz. Salı günü Allah kısmet ederse tüm yönetimle birlikte onu da açıklayacağım."
"ÖYLE TELEVOLE İŞ YOK"
Hüseyin Yücel: "İsim paylaşmak istemiyorum. Yıpratılabilirler. Ama ağırlıklı olarak mali müşavirlerin, finansçıların olduğu genç bir kadro kuruyoruz. Bir de futbol aklı olacak. Böyle yola çıkıyoruz. Bir tanesi Onur Göçmez. Mini bir icra kurulu kuracağız yönetim içerisinde futbolla ilgili. Bu sene nasıl istenmeyen transferler oldu, böyle durumlarda, "Hop" diyecek. Böyle bir düzene gireceğiz ve futbol aklını oluşturacağız. Öyle televole işi yok yani."
"SON GENEL KURULDA YAŞANANLAR"
Serdal Adalı: "Son mali genel kurulda olanlar hiç hoş değildi, hiç kimsenin tasvip ettiği bir durum değildi. Eminim Hüseyin Bey de üzülmüştür. Bir başkanın yuhalanması, konuşturulmaması... Sahnenin sol tarafında oturup yuhalayan, saldıran insanlar genel kurul üyesi değil. Yönetimin oraya yerleştirdiği taraftar kitlesi."
Hüseyin Yücel: "Kendimi tenzih ediyorum."
Serdal Adalı: "Ben de seni tenzih ediyorum."
Serdal Adalı: "Ortamı gördükten sonra konuşmak bile içimden gelmedi."
"UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"
Hüseyin Yücel: "Kesinlikle tasvip etmiyorum. Beşiktaş'a yakışmayan, utanç verici bir olay. İbra etmezsin olur, biter. Ama başka bir noktaya değineceğim. Sayın Serdal Adalı, "Savcılığa vereceğim" dedi. Serdal Adalı seçilirse, bu devam edecek. Sayın Hasan Arat'ın yönetimini başarısız bulabilirsiniz ama savcılığa hırsızlık yaptı diye mi vereceksiniz?"
Serdal Adalı: "Ben öyle bir şey demedim. Ben eğer, bir seneyi incelettiğimde, bir suç unsuru çıkarsa, kimsenin gözünün yaşına bakmadan savcılığa vereceğim dedim."
Hüseyin Yücel: "Bir suç unsuru çıkarsa, kim savcılığa vermez? Ben sümen altı mı edeceğim?"
Serdal Adalı: "Ben herhangi bir yanlışlık bulursam evet vereceğim."
"22 MİLYON EURO NORMAL Mİ?"
Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."
Hüseyin Yücel: "Adam 4 milyon euro'luk bir adam değil. Bir takım teklif yapmış 4 milyon euro'luk. Ben Messi'ye 6 milyon euro'luk teklif yapayım, Messi 6 milyon euro'luk oyuncu mu?"
"HABERİ OLMASA ALACAK MISINIZ?"
Serdal Adalı: "Akşam saat 10'da arayıp, şu futbolcuya, 5, 5.5 milyon'luk teklif yapmışsınız, talimat vermişsiniz. Samet Hoca'nın haberi oluyor imzasının olmadığından, başkanı arıyor. Kimseyi suçladığımız yok. Başkan, "O teklifi geri çekin" diyor. Sonra bu teklif verilen futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralıyorsunuz. Acaba Samet Hoca'nın haberi olmasa, siz bu futbolcuyu bu rakama alacak mıydınız?"
Hüseyin Yücel: "Almayacaktık. Bir tek ona teklif yapmadık."
Serdal Adalı: "Niye verdiniz bu adama teklifi?"
Hüseyin Yücel: "Kiralama fırsatı çıktı, bu yönteme gittik."
"ALLAH'TAN POLONYA CUMHURBAŞKANI GİRDİ DEVREYE"
Hüseyin Yücel: "Sonuçta rakam, transferin gerçekleştiği an ortaya çıkar. Bununla ilgili Kaan Şakul, denetleme kuruluna her şeyi verdi. Onlar da her şeye bakacaktır."
Serdal Adalı: "Allah'tan Polonya Cumhurbaşkanı araya girdi, 10 milyon euro'ya aldık, girmese 20 milyon euro'ya alacaktınız."
"ALMASANIZ NE OLACAKTI?"
Serdal Adalı: "Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasanız ne olacaktı?"
Hüseyin Yücel: "Başkan baskı altındaydı."
Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."
Hüseyin Yücel: "Aldık da çöpe atmadık. Muçi, 23 yaşında. Musrati'ye Suudi Arabistan'dan teklif var. Kamuoyunda konuşulduğu gibi 20 milyon euro değil. Pazarlık halindeyiz."
"BEN SORUNCA KIZIYORSUNUZ"
Serdal Adalı: "Ocak ayında 3 transfer planlıyoruz. 2 tanesini iş adamı arkadaşımız karşılayacak"
Hüseyin Yücel: "Ben sorunca kızıyorsunuz. Candaş sorunca, cevap veriyorsunuz."
Hüseyin Yücel: "2 ya da 3 transfer düşünüyorum ben de. 3 tane yapabilirsek, muhteşem olur. 2 tane yapacağız. Kanatlara oyuncu şart. Bu sefer doğru düzgün adam, liyakatli adamlar, uygun oyuncular."
SEÇİLDİĞİNİZ TAKDİRDE NASIL BİR BEŞİKTAŞ OLACAK MAYIS AYINDA?
Serdal Adalı: "Mayıs ayındaki Beşiktaş; ocak ayında planı yapılmış, kadro mühendisliği tamamlanmış, bu seneden çok daha iyi olan, iyi futbol oynayan, saldıran, hiçbir zaman da şampiyonluk hedefinden uzaklaşmayan bir takım olacak. Borçlar ödenmiş, hesaplar kapatılmış. Allah kısmet ederse, hocası hazır. Yeni sezona lige hazır bir şekilde girmek. Eğer biz bu 6 ayı güzel bir şekilde değerlendirirsek, transferlerin hazırlığını yapar, haziran ayında da kampa yollarız."
Hüseyin Yücel: "Mayıs ayında ödemesi kalmayan, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağını planlamış, App projesiyle ilgili ciddi icraatlerin gerçekleştiği, en önemlisi Beşiktaş'ın kırılan umutları, umutların yeniden yeşereceği, camiayı yeniden ayağa kaldırmak istiyorum."
Serdal Adalı: "Şimdiden bir santrfor takviyesi daha yapma düşüncemiz var ocak ayı için."
Hüseyin Yücel: "Joao Mario ile ilgili yanlış bilgiye sahipsin. Bir maç oynadığı takdirde ekstradan 2 milyon euro değil, 2 milyon euro satın alma opsiyonu devreye giriyor. Finansal Fair Play'den kaçınmak için böyle yapılmış. Daha ilk oynadığı maçta devreye girdi."
Hüseyin Yücel: "Gayrimenkul projesi için illa başkan olmamız gerekmiyordu. Neden vermediniz Hasan Arat'a?"
Serdal Adalı: "Yolladım. Aradı, teşekkür etti."
"İNSANLARA DA YANLIŞ GELİR"
Hüseyin Yücel: "Sayın Serdal Adalı, neden bütün seçim kampanyanızı benim Hasan Arat'ın devamıymış gibi söylüyorsunuz, bu söyleminizden vazgeçecek misiniz?"
Serdal Adalı: "Sevgili Hüseyin, siz Hasan Arat'ın ikinci başkanısınız. Siz, geçen 11 aylık Hasan Arat yönetiminin en önemli, eş başkanısınız. İnsanların aklıyla dalga geçerim. "Hüseyin Yücel'in alakası yok." İnsanlara da çok yanlış gelir bu. Bu söylemden vazgeçmeyeceğim. Bu yönetimin yaptığı her icraatin içerisinde siz varsınız. "Onun devamı, bunun devamı" diye seçim kaybetmiş biriyim ben ama şu anda farklı. Siz Hasan Arat ile birlikte seçime girdiniz, icraat yaptınız."
Hüseyin Yücel: "Siz de yaptınız."
"UMUTLANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"
Serdal Adalı: "Stadyumdaki ofisine gittiğimde, bu hale nasıl geldiğini, niye hayır demediğini sordum, benim sorum bu."
Hüseyin Yücel: "Soru yanlış. Ben bu hale getirmedim. Bir başkan vardı. Biz altında çalışma arkadaşlarıydık. Engelleyemedim. Hatam varsa, ceremesini çekerim. Bundan dolayı seçimi kaybedersem, sineye çekerim. Altı ay boyunca başkanlık yapardım, mayısa kadar devam ederdim. Bırakmazdım, mis gibi başkanlığın keyfini sürerdim."
Serdal Adalı: "Doğrusunu yaptın."
Hüseyin Yücel: "Ben buradayım dedim, göreve talibim dedim. Beşiktaşlı'nın umutlanmaya ihtiyacı var artık."
"BİR DAHA KAOS YAŞAMAYALIM"
Serdal Adalı: "Allah bir daha bu bir aylık kaos dönemini yaşatmasın Beşiktaş'a. Allah izin verirse, seçildiğimiz takdirde tüm hazırlıklarımızı yaptık. En ufak bir aksama olmaz. Hüseyin Bey, "Ver benim alacağımı" diyorsa, onun hazırlığını yaptık. Scouting ekibinin başına yabancı getireceğimi söyledim. Sergen Hoca ile yüzde 90 ile anlaşırız, anlaşamazsak, B planımız da olduğunu söylemek istiyorum. Kimse umudunu yitirmesin. Zevkle, gururla seyredecekleri bir Beşiktaş olacak."
"Seçildiğinizin ertesi günü ilk icraatınız ne olacak?"
Serdal Adalı: "Görünen ortamda, ilk önce, geçmişten gelen, günlerdir konuşulan, Beşiktaş'a yakışmadığı halde gündemden düşmeyen, herkesin bildiği ödeme sorunu var. Bir an önce onları ödeyeceğiz."
"SADECE FUTBOL TAKIMI YOK"
Serdal Adalı: "Sadece futbol takımı yok, Beşiktaş koskocaman bir camia. Türkiye'nin bana göre en büyük camiası, son bir aydır, hiçbir Beşiktaşlı'nın hoşnut olmadığı bir kaos ortamı yaşıyor. Ödeme planlaması yapılmış vaziyette. Kaos ortamının bir an önce Beşiktaş'ın üzerinden kalkması gerkeiyor. Seçim atmosferinde ne yapacağız, projeniz nedir, gibi söylemlerin haricinde ilk önce kaos ortamını, neden olduğunu, Hüseyin Bey'den onu rica edeceğim, yaşadığımız rezilliklerin nedenini öğrenmek istiyorum."
"HİÇ BUNU YAŞAMADIK"
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey yaşamadık. Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek tabirleri duyduk. Kaosa neden olan nedenleri halının altına süpürmektense... Bu hangimiz seçilirse seçilsin geçerli."
"CAMİA AYDINLATILMALI"
Serdal Adalı: "Yaşadığımız ortam, niye, nasıl oldu... Geçen sene yine bir seçim ortamı vardı. Belki bugünkü kriz ortamı yoktu ama o gün de sıkıntılar vardı. O gün de çözümlerini belirttim. Hüseyin Bey'i yıllardır tanırdım, onun da bunları halının altına süpürmek isteyeceğini sanmıyorum, bunları bir konuşup, camiayı aydınlatmamız lazım. Madem bir araya geldik, bunları açık bir şekilde konuşup çözmemiz lazım."
"İKİ REKAT NAMAZ KILACAĞIM"
Hüseyin Yücel: "Seçildikten sonra iki rekat namaz kılacağız. Kızlarımla, eşimle buluşacağım. Yönetimle buluşacağım. Sorunumuz mali. Neyin ne olduğu belli. Zaten işin içinden geliyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne dahi güne tahammülü yok. Bir önce kolları sıvayıp işe koyulacağız."
"İŞİN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK"
Hüseyin Yücel: "Seçim kararı almayıp, 6 aylık bu görevi devam ettirebilirdim. Yönetimdeki arkadaşların birçoğu devam edelim dedi. Devam etmek istemediğimi söyledim. Başkan istifa ettikten sonra görevi bırakmamız gerektiğini söyledim ama Beşiktaş, kayyuma kadar gideceği için biz bu işin altına elimizi koyduk. Ama camiadan güven oyuna ihtiyacımız var. Darbe yapan adam herhalde olağanüstü seçim kararı almaz diye düşünüyorum."
"DUYDUĞUMUZ ŞEYLER VAR"
Serdal Adalı: "Hasan Arat, "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" dedi. Duyduğumuz şeyler var. Bunun cevabını Hüseyin Bey verecek. İstifa sürecinde tüm camianın duyduğunu ben de biliyorum. Benim duyduğum, darbeden, artık ne denirse, yönetimin içinde bir bölünme olduğu, Hüseyin Bey'in yardımcı olduğu konularda, yardımcı olmama kararı aldığı, Hasan Bey'in istifa etmesi, Hüseyin Bey'in daha fazla vermeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu biliyorum ben. Ödenmeyen maaşlar, futbolcu ödemeleri, Hasan Bey'in istifa ettiği haftadan sonra, ödemeler yapılmaya başlandı. Madem öyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi? İnsanlar bunu görünce, inanıyor ister istemez."
"DARBE ÇOK TEZAT BİRBİRİNE"
Hüseyin Yücel: "Hasan Arat, istifa etmeden iki, üç gün önce toplantı yaptı ve mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. "Sağlığım yerinde değil, zar zor buradayım" dedi. "Herhangi bir istifa sürecine girersem, buradaki arkadaşlarımdan Hüseyin'e destek istiyorum" dedi. Bu açıklamayla, darbe çok tezat birbirine."
"SAMET HOCAYI ORADAN ALMAMIZ GEREKİYOR..."
Hüseyin Yücel: "İçeride karışıklık vardı. Başkana icraat yapmamız gerekiyor dedim. Brad'e teslim edeceksek, Samet Hoca'yı oradan almamız gerekiyor dedim. Samet Hoca'ya emanet edeceksek, Brad'i almamız gerekiyor dedim. Beni ya azat ya abad et dedim. Akabinde de başkanla istifa etmeden önce, Futbol AŞ'den istifa etti. Sana bağlıyorum futbolu ve ona göre yönet dedi. İlk icraatim Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek oldu."
"BAŞKAN TALİMAT VERDİ"
Hüseyin Yücel: "O gün, Onur Göçmez istifa ediyordu. Sayın başkan benden rica etti, kendisi de aradı. Temiz bir sayfa açacağımızı söyledi. Brad olmayacak dedim. Mantıklı bir şekilde yöneteceğiz dedim ve istifadan geri çağırdık. Azad - Abat konusuna gelelim. Maccabi maçından sonra, Kaan Bey ve başkana telefon açtım. "Yarın sakın istifa etmeyi dahi aklınızdan geçirmeyin, istifa edilecek bir ortam yok, aksiyon almamız gerekiyor. Hocayı göndereceğiz. Sergen Hoca ile görüşelim" dedim. Başkan bana direkt talimat verdi ve Sergen Hoca ile görüş dedi. Bu işi bir şekilde çözelim dedi. Ertesi gün ne olduğunu bilmiyorum."
"ÇOK ENTERESAN"
Serdal Adalı: "Hasan Arat'ın bugüne kadar istifa etmemesi de çok enteresan. Başkan istifa etmeden bir gün önce de konuştum. Divan başkanlığına gittim. Çok detayını bilmiyorum. İstifaya çok şaşırdım. Öyle bir havası da yoktu."
Hüseyin Yücel: "Ben dahil 14 yönetim kurulu üyesi var. Neden o gün istifa ettiğini biliyorsa lütfen bağlansın ve anlatsın."
"İYİ ŞEYLERİN HEPSİ YÜCEL'İN"
Serdal Adalı: "Görüştüğünüz belli. İyi şeylerin hepsi Hüseyin Bey'in, kötü şeyler Hasan Bey'in. Bana göre öyle bir şey yok."
Hüseyin Yücel: "Hiç öyle bir şey söylemedim."
"BELEDİYE SEÇİMİNE GİRMİYORUZ"
Hüseyin Yücel: "YSK başkanını ziyaret etmişssiniz. Ne alaka, biz siyasi parti değiliz. Biz belediye seçimine girmiyoruz ki."
Serdal Adalı: "Çok kötü bir yerden bağladın. Sana da tavsiyem, Ankara'ya gittiğinde ziyaret et. Çok iyi bir Beşiktaşlı"
"KAYYUM; BU LAFI KULLANMAYIN"
Serdal Adalı'nın "İyi şeyleri Hüseyin Bey yaptı, kötü şeyleri Hasan Bey yaptı." sözleri
Hüseyin Yücel: "Öyle bir söylememim olmadı. Adana Demirspor maçından sonra en önce hesabı verecek kişi benim dedim. Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Kaçsam, o kadar rahat ortadan toz olurdum ki... Giderdim ve kulüp, kayyuma giderdi."
Serdal Adalı: "Lütfen bu lafı kullanmayın! Beşiktaş tarihinin hiçbir döneminde... Kesinlikle... Kayyumu yakıştıramıyorum hiç ya!"
"BU SIKINTILAR OLMAZDI"
Serdal Adalı: "İki gün önce bu sıkıntıları söyleseniz, aynı gün Hasan Bey de istifa ederken, seçim kararı alırdınız. Şu anda bu sıkıntılar yaşanmazdı. Altı ayı özellikle geçirdiniz."
Hüseyin Yücel: "Biz ne yaptık?"
SEÇİMDEN ÖNCE BİR ARAYA GELMELERİ
Serdal Adalı: "Gayet güzel karşıladı beni. Resmen adaylığımı açıklamamıştım daha. Adayım dememiştim. Resmi olarak açıklama yoktu. Girdik, gayet güzel karşıladı Hüseyin başkanımız kulüpte. İlk sorduğum, "Nasıl oldu?" Hüseyin Bey, "Oldu" dedi. "Nasıl müsaade ettiniz, neden bıraktı Hasan Bey?" bunları konuştuk. Bunlardan sonra, "Ağabey sen seçilirsen benim param ne olacak?" dedi. Ben, "Kimsenin parasının üstüne yatma niyetim yok" dedim. Şakalaştık da. Ben bu camiada, sokaktan geçen birisi değilim. 10 senedir her yönetimi takip eden, içinde olduğum dönem var. "10 milyon euro'yu hibe edeceksin" dedim. Onunla şakalaştık. "Tamam" dedi. "600 Bin var" dedi, onun ödemesini sordu. "Sermaye artışı yaptıktan sonra paramı alma planı yaptım" dedi. Seçilirsem, sermaye artışı yaparım ama tamamı için söz veremem dedim. O konuyu da öyle kapattık."
"ŞOVA GEREK YOK DEDİM"
Serdal Adalı: "İstersen gel dedim. Daha sadece, daha Beşiktaş'a yakışan hareketler, şova gerek yok dedim. Hüseyin kardeşim onu da yanlış anladı O şekilde ayrıldık. "Bana yardımcı olur musun?" dedi. Ondan sonra aramızda başka bir konuşmayla gülüştük."
"FİKİR JİMNASTİĞİ YAPTIK"
Hüseyin Yücel: "Parasal konularla ilgili fikir jimnastiği yaptık. Serdal Adalı burada sürekli bir algı peşinde! Diğer taraftan ikinci başkanlık teklifinde bulundu. Onun söylemine karşılık olarak, "Ya olur mu, o zaman sen gel ikinci başkanım" ol dedim. O da güldü, "Olur mu böyle şey?" dedi, sonra ayrıldık."
"YOĞURT YİYİŞİMİZ FARKLI"
Hüseyin Yücel: "Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Camia, birleşmenin iyi olacağını düşünüyor. 1+1 her zaman 2 etmiyor. Burada da olmayacağından eminim. Ben kaybedersem, destek vereceğimi söylüyorum. İçeride bulunan 10 milyon euro'yu bağışlayacağım."
Serdal Adalı: "Zaten bağışlama sözün var."
"13 MİLYON EURO VERDİM"
Serdal Adalı: "Verdin mi 10 milyon euro?"
Hüseyin Yücel: "Verdim, 13 milyon euro verdim. Soruyorsunuz, cevap veriyorum."
"50 MİLYON EURO'YU BULDUNUZ MU?"
Serdal Adalı: "Zaten vereceğim, hibe edeceğim dedi."
Hüseyin Yücel: "Geldiğimiz noktada kulübün dönebilmesiyle ilgili 35 yakın rakamlar... Para konuşmayalım."
Serdal Adalı: "Konuşmayalım, konuşacaksam başka söyleyeceklerim olacak."
Serdal Adalı: "Sana bir teklifim var. 600 milyon lira yollayayım bankaya, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin, edeceksin. Geriye kalan alacağını da nasıl istiyorsan vereceğim sana, kapatalım."
Hüseyin Yücel: "Para konuşmayalım da mayısa kadar 50 milyon euro'yu buldunuz mu?"
"PARANI VEREYİM, BİTİRELİM"
Serdal Adalı: "Bu para işlerini bitirelim. Her gittikleri yerde, 35 milyon euro kasa kolaylığı sağladım, Halk Bankası'ndan kredi kullandım, ben yarın 600'ü yollayayım, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin zaten. Hangi şekilde kullanırsan kullan, şu para işlerini bitirelim."
"BİR SENEDE NE OLDU"
Serdal Adalı: "Hüseyin Bey'e yakıştıramıyorum. İstersen gel, mayıs ayında birlikte çalışalım. Şu içinde olduğumuz durumda, bu yönetimde, camiadan bana da geliyor, "Hüseyin Bey ile çalış" söylemleri ama bir senede ne oldu, niye açıklama yaptı Samet Hoca."
"NASIL BİR YÖNETİM KURULU BU"
Hüseyin Yücel: "Çıkıyorum televizyonlara, soruyorlar. Ben bugüne kadar, bu seçim sürecine girene kadar benim yaptıklarımı bilen var mıydı, başkan bile bilmiyordu. Kaan vasıtasıyla talepte bulunuyordu."
Serdal Adalı: "Nasıl bir yönetim kuruluydu, kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor."
"KİMSEYLE KONUŞMADIM"
Hüseyin Yücel: "Kimse ne olduğunu bilmiyordu, bunları kimseyle konuşmadım, hava atmadım. Sadece saymanımız Kaan Bey olduğundan, onunla bu süreci yönettik. Kimsenin kimseden haberi yok diyorsunuz, savcılığa vereceğini söylüyorsunuz."
Serdal Adalı: "En ufak bir şey bulayım, vereceğim."
"DİVANI NEDEN İPTAL ETTİNİZ?"
Serdal Adalı: "Şu andaki açıkladığınız bilanço zamanına kadar, bu yaptığınız transferlerin bir tanesi hesapta yok. Divan kurulunu neden iptal ettiniz?"
Hüseyin Yücel: "Onu Divan Kurulu'na sormanız lazım."
"TEVFİK BEY BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"
Serdal Adalı: "Divan Kurulu yapsaydınız, kendinizi savunsaydınız. Divan Kurulu, Beşiktaş'ın en önemli kurumlarından biri.
Hüseyin Yücel: "Ortalık yangın yeri. 29'da seçim var. 27'de Divan Kurulu... Divan Kurulu için ben pozitif cevap verdim."
Serdal Adalı: "Tevfik Bey, hiç öyle bir şey söylemedi."
"OLUMLU TAVIR KOYDUM"
Hüseyin Yücel: "Divan başkanı ile en son iki gün önce buluştuk. Orada bile bu konuyu tartıştık. Seçime kadar divan kurulunu yapabilir miyiz? Ben yine olumlu bir şekilde divanın yapılması için tavır koydum."
Hüseyin Yücel: "Madem ben bu kadar tu kakayım neden ikinci başkanlığa beni çağırıyorsunuz?"
Serdal Adalı: "Şu transfer, "Ben yapmadım, şu ödeme, "Ben bilmiyorum." Sahip çıktığın 3 transfer var. İkinci başkanın "Haberim yok" diyebileceği abes bir durum. Tüzük gereği, her transferde imzanız var."
Hüseyin Bey: "Ben sorumluluktan kaçmıyorum, inkar etmiyorum."
JOAO MARIO
Hüseyin Yücel: "Hocayla görüştürdüler beni. FaceTime yaptık Gio ile. Hoca son derece oyuncuyu istediğini söyledi. Ben kanatla ilgisi olmadığını söyledim. Thierry Henry hikayesi. Akabinde başkanla görüştük, "Hoca çok istiyor, böyle olacaksa alalım" dedi. Sonuçta başkanımız, son kararı o verir. Haberim yoktu değil, tabii ki haberim vardı."
"100 MİLYON EURO ZARAR VAR"
Serdal Adalı: "Ben de ikinci başkanlık yaptım. Parayı ben veriyorum, kararı başkası veriyor. İlk gün de söyledim, "Nasıl müsaade ettiniz buna?" Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon euro'luk bir zararı var kulübün."
Hüseyin Yücel: "Ben de yok diyorum!"
"ELMA İLE ELMAYI KARŞILAŞTIRMIYORSUNUZ"
Serdal Adalı: "40 milyon euro bonservisler, 35 milyon euro geçen sene ile bu sene arasındaki maaş farkı. Geçen sene 3.5 milyon euro ödeniyormuş, bu sene 7. Etti mi size 75 milyon euro"
Hüseyin Yücel: "Yanlış o hesap. Birini netten, birini brütten almışsınız. Elma ile elmayı karşılaştırmıyorsunuz şu anda."
"BU İLLEGAK BİR ŞEY"
Hüseyin Yücel: "Geçen seneki takımın net ücreti 38 milyon euro, bu sene 58 milyon euro. Bu 58 milyonun 11'i giden oyuncuların maaşları. Net olarak, 9 milyon euro'luk bir artış var nette. CEO'nuzdan aldım."
Serdal Adalı: "Ben de oradan aldım, başka yerden değil".
Hüseyin Yücel: "Bu illegal bir şey."
Serdal Adalı: "Ben de bu kulüpte Ahmet, Mehmet değilim!"
"TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM"
Hüseyin Yücel: "Kaybedersem, mayısta yeniden aday olmayacağım. Serdal Adalı seçilirse, 5-6 ay tanımak etik değil. Seçildiği takdirde 3.5 sene devam etmesini uygun görüyorum."
Serdal Adalı: "Ben kaybedersem diye düşünmedim. Gerek olursa ben yine Beşiktaş'ın yanında olurum. Takdir genel kurulun ama hiç öyle kaybederim diye düşünmedim."
"SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜM"
Hüseyin Yücel: "Sergen Hoca ile görüştüm. Başkanın istifasından önce görüştüm. Gayet pozitif bir iklim vardı. Başkanın istifası, Samet Hoca'nın açıklamaları, "Bu ortamda gelmem, başarılı olmam mümkün değil" dedi. Sonuçta Beşiktaş camiası, Ahmet, Mehmet'ten, Sergen'den daha önemli bir yerdedir. Sergen Hoca kabul eder, etmez, onu hiçbir şekilde seçim malzemesi yapmıyorum. Sene başında da Sergen Hoca ile çalışmak istemiştim, yönetim kurulundan geçiremedim. Ben görüştüğüm zaman başkan istifa etmemişti daha."
"KISMET OLURSA GÖRÜŞECEĞİM"
Serdal Adalı: "Sergen Yalçın ile konuştuk. Kısmet olursa da bugün görüşeceğim. Benim aklımdaki plan, 6 aylık önümüzdeki dönem var. Önümüzdeki senenin takımını planlamak, moda tabiriyle, kadro mühendisliğini yapmak için. Bugünden Sergen Hoca ile masaya oturacağım. İster kulüpte, ister evinde çalışır, ister Ümraniye'de çalışır. Önümüzdeki 6 ay boyunca, gelecek sezonun planlamasını yapmasını istiyorum.
Bu camiada Sergen Hoca gibi bir hocamız var. Ben onu ilk başta söyledim. Mayısa kadar Serdar Hoca ile devam edeceğim. Ama bu arada önümüzdeki sene Sergen Hoca ile... Dün ben telefonda konuştum. "Ne demek, ben Beşiktaş'ta 3 sene fırsat bulmuşum çalışmam mı?" dedi. Hiç itirazı yoktu buna."
"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAMIZ LAZIM"
Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği'nden kesinlikle çıkmamız lazım. En büyük problem o şu an. 45-50 milyon dolar seviyesinde her yıl faiz ödeniyor."
"KUMAR OYNAMAKTIR"
Hüseyin Yücel: "Şu anda TL borcundan dövize dönmek resmen kumar oynamaktır. Ben bundan bahsetmiyorum. 11 aydır buradayım, 11 ay önce faizler kaçtı?"
Serdal Adalı: "50 olacağı belliydi. Geçtiğimiz seneden bahsediyorum ben."
"ADALI İŞİ SULANDIRIYOR"
Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği ile ilgili, diğer televizyon programlarında da söyledim. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro borç alacağız. İsteyen faizli, isteyen faizsiz temin edebilir. Faizi de yönetim kurulundan karşılanacak bir yapı kuracacağız. Serdal Adalı işi sulandırıyor. 90-100 kişiye gidecekmiş, 5-10 milyon euro isteyecekmiş diyor. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro isteyeceğim. Eski başkanlarla da görüştüm, 5-6 kişiden direkt söz aldım bununla ilgili. Borç verecekler. Akıllarda şu soru işareti olacaktır, "Geri alamayız" diye. Bu rakamın kefaleti ben olacağım. Bu kulüp, bunu ödemeye muktedirdir."
"ÇOK ROMANTİK GELİYOR"
Serdal Adalı: "Bizim çözüm önerimiz, sayıları yanlış söylemiş olabilirim. Bana çok romantik geliyor bu. Geçen yıldan beri çalıştığımız bir gayrimenkul projemiz var. Tekrar projenin üzerinden geçtik. Sorunlu parseller vardı, bazı mal sahipleri değişmiş. Projenin büyümesi açısından dan toplamda 600-605 dönüme gelen bir projemiz var. Ben seçimi kaybettiğimde üzülmedim mi, üzüldüm ama bu projeyi yapmaya fırsat bulamadığım için 10 kat üzüldüm."
"RÜYA VE HAYAL GÖRÜYORLAR"
Serdal Adalı: "Ben yarın sabahtan itibaren, biz yeniden mal sahibiyle bir araya geleceğiz, diğer mal sahipleri ile de bir araya geleceğiz. Hazırlanmış bir proje var. Bunun içinde A takımı taşıyacağımız tesis var. Sadece konut projesi değil. Bunu bir an önce hayata geçireceğiz. Bankalar ile de konuştuk. Biz kulübe hiç para girişi yapmadan, bu projeden gelen paraları alın, bankalar birliği ve vergileri ödeyin dedik, hoşlarına gitti. Üzerine artarsa kulübe gelecek, böyle kapatacağız."
Hüseyin Yücel: "Sayın Serdal Adalı'nın bahsettiği proje, resmen rüya ve hayal görüyorlar. Ben gittim, arkadaşla görüştüm. Sahibi Ahmet, pazarlayan Mehmet, Beşiktaş neresinde olacak diyoruz? Bu projenin olma ihtimali yüzde sıfır. Akatlar elimizde diyorum."
"SEN KİMSİN, HAYIRDIR"
Hüseyin Yücel: "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro"
Serdal Adalı: "Ben senin paranı vereyim, biz Beşiktaş olarak seninle vedalaşalım! Böyle seviyesiz bir yere gelmesinin anlamı yok! Sen nasıl bana soruyorsun, nasıl karşılayacaksın diye! Sen kimsin, hayırdır? Ben sana soruyor muyum?"
Serdal Adalı: "75 milyon euro havada kalmasın, 11 ayın hesabını veremeyen, 2013'ü soruyor! 11 ay önceki sorularıma da cevap ver. 80-90 milyon euro'yu nasıl çarçur ettiniz?"
"HABERİM YOK DEMİYORUM"
Serdal Adalı: "Senin gibi haberim yok demiyorum, 14 sene öncesine haberim var diyorum. İmzam yok ama haberim var diyorum."
YÖNETİM KURULU LİSTELERİ
Serdal Adalı: "Yönetim kurulu listesini tamamlamadım."
Hüseyin Yücel: "Ben tamamladım. Feyyaz Uçar listemde değil"
Serdal Adalı: "Mehmet Hoca ile görüşüyoruz. Mayısa kadar bir kanalla sözleşmesi var. Diğer 12-13 yönetim kurulu üyesini tamamlamadık ama alternatifimiz çok. Görüşüyoruz. Bunların içerisinde herkesin televizyondan tanıdığı bir hanımefendi var. Listeyi verirken tanıtmak istiyoruz. Salı günü Allah kısmet ederse tüm yönetimle birlikte onu da açıklayacağım."
"ÖYLE TELEVOLE İŞ YOK"
Hüseyin Yücel: "İsim paylaşmak istemiyorum. Yıpratılabilirler. Ama ağırlıklı olarak mali müşavirlerin, finansçıların olduğu genç bir kadro kuruyoruz. Bir de futbol aklı olacak. Böyle yola çıkıyoruz. Bir tanesi Onur Göçmez. Mini bir icra kurulu kuracağız yönetim içerisinde futbolla ilgili. Bu sene nasıl istenmeyen transferler oldu, böyle durumlarda, "Hop" diyecek. Böyle bir düzene gireceğiz ve futbol aklını oluşturacağız. Öyle televole işi yok yani."
"SON GENEL KURULDA YAŞANANLAR"
Serdal Adalı: "Son mali genel kurulda olanlar hiç hoş değildi, hiç kimsenin tasvip ettiği bir durum değildi. Eminim Hüseyin Bey de üzülmüştür. Bir başkanın yuhalanması, konuşturulmaması... Sahnenin sol tarafında oturup yuhalayan, saldıran insanlar genel kurul üyesi değil. Yönetimin oraya yerleştirdiği taraftar kitlesi."
Hüseyin Yücel: "Kendimi tenzih ediyorum."
Serdal Adalı: "Ben de seni tenzih ediyorum."
Serdal Adalı: "Ortamı gördükten sonra konuşmak bile içimden gelmedi."
"UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"
Hüseyin Yücel: "Kesinlikle tasvip etmiyorum. Beşiktaş'a yakışmayan, utanç verici bir olay. İbra etmezsin olur, biter. Ama başka bir noktaya değineceğim. Sayın Serdal Adalı, "Savcılığa vereceğim" dedi. Serdal Adalı seçilirse, bu devam edecek. Sayın Hasan Arat'ın yönetimini başarısız bulabilirsiniz ama savcılığa hırsızlık yaptı diye mi vereceksiniz?"
Serdal Adalı: "Ben öyle bir şey demedim. Ben eğer, bir seneyi incelettiğimde, bir suç unsuru çıkarsa, kimsenin gözünün yaşına bakmadan savcılığa vereceğim dedim."
Hüseyin Yücel: "Bir suç unsuru çıkarsa, kim savcılığa vermez? Ben sümen altı mı edeceğim?"
Serdal Adalı: "Ben herhangi bir yanlışlık bulursam evet vereceğim."
"22 MİLYON EURO NORMAL Mİ?"
Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."
Hüseyin Yücel: "Adam 4 milyon euro'luk bir adam değil. Bir takım teklif yapmış 4 milyon euro'luk. Ben Messi'ye 6 milyon euro'luk teklif yapayım, Messi 6 milyon euro'luk oyuncu mu?"
"HABERİ OLMASA ALACAK MISINIZ?"
Serdal Adalı: "Akşam saat 10'da arayıp, şu futbolcuya, 5, 5.5 milyon'luk teklif yapmışsınız, talimat vermişsiniz. Samet Hoca'nın haberi oluyor imzasının olmadığından, başkanı arıyor. Kimseyi suçladığımız yok. Başkan, "O teklifi geri çekin" diyor. Sonra bu teklif verilen futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralıyorsunuz. Acaba Samet Hoca'nın haberi olmasa, siz bu futbolcuyu bu rakama alacak mıydınız?"
Hüseyin Yücel: "Almayacaktık. Bir tek ona teklif yapmadık."
Serdal Adalı: "Niye verdiniz bu adama teklifi?"
Hüseyin Yücel: "Kiralama fırsatı çıktı, bu yönteme gittik."
"ALLAH'TAN POLONYA CUMHURBAŞKANI GİRDİ DEVREYE"
Hüseyin Yücel: "Sonuçta rakam, transferin gerçekleştiği an ortaya çıkar. Bununla ilgili Kaan Şakul, denetleme kuruluna her şeyi verdi. Onlar da her şeye bakacaktır."
Serdal Adalı: "Allah'tan Polonya Cumhurbaşkanı araya girdi, 10 milyon euro'ya aldık, girmese 20 milyon euro'ya alacaktınız."
"ALMASANIZ NE OLACAKTI?"
Serdal Adalı: "Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasanız ne olacaktı?"
Hüseyin Yücel: "Başkan baskı altındaydı."
Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."
Hüseyin Yücel: "Aldık da çöpe atmadık. Muçi, 23 yaşında. Musrati'ye Suudi Arabistan'dan teklif var. Kamuoyunda konuşulduğu gibi 20 milyon euro değil. Pazarlık halindeyiz."
"BEN SORUNCA KIZIYORSUNUZ"
Serdal Adalı: "Ocak ayında 3 transfer planlıyoruz. 2 tanesini iş adamı arkadaşımız karşılayacak"
Hüseyin Yücel: "Ben sorunca kızıyorsunuz. Candaş sorunca, cevap veriyorsunuz."
Hüseyin Yücel: "2 ya da 3 transfer düşünüyorum ben de. 3 tane yapabilirsek, muhteşem olur. 2 tane yapacağız. Kanatlara oyuncu şart. Bu sefer doğru düzgün adam, liyakatli adamlar, uygun oyuncular."
SEÇİLDİĞİNİZ TAKDİRDE NASIL BİR BEŞİKTAŞ OLACAK MAYIS AYINDA?
Serdal Adalı: "Mayıs ayındaki Beşiktaş; ocak ayında planı yapılmış, kadro mühendisliği tamamlanmış, bu seneden çok daha iyi olan, iyi futbol oynayan, saldıran, hiçbir zaman da şampiyonluk hedefinden uzaklaşmayan bir takım olacak. Borçlar ödenmiş, hesaplar kapatılmış. Allah kısmet ederse, hocası hazır. Yeni sezona lige hazır bir şekilde girmek. Eğer biz bu 6 ayı güzel bir şekilde değerlendirirsek, transferlerin hazırlığını yapar, haziran ayında da kampa yollarız."
Hüseyin Yücel: "Mayıs ayında ödemesi kalmayan, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağını planlamış, App projesiyle ilgili ciddi icraatlerin gerçekleştiği, en önemlisi Beşiktaş'ın kırılan umutları, umutların yeniden yeşereceği, camiayı yeniden ayağa kaldırmak istiyorum."
Serdal Adalı: "Şimdiden bir santrfor takviyesi daha yapma düşüncemiz var ocak ayı için."
Hüseyin Yücel: "Joao Mario ile ilgili yanlış bilgiye sahipsin. Bir maç oynadığı takdirde ekstradan 2 milyon euro değil, 2 milyon euro satın alma opsiyonu devreye giriyor. Finansal Fair Play'den kaçınmak için böyle yapılmış. Daha ilk oynadığı maçta devreye girdi."
Hüseyin Yücel: "Gayrimenkul projesi için illa başkan olmamız gerekmiyordu. Neden vermediniz Hasan Arat'a?"
Serdal Adalı: "Yolladım. Aradı, teşekkür etti."
"İNSANLARA DA YANLIŞ GELİR"
Hüseyin Yücel: "Sayın Serdal Adalı, neden bütün seçim kampanyanızı benim Hasan Arat'ın devamıymış gibi söylüyorsunuz, bu söyleminizden vazgeçecek misiniz?"
Serdal Adalı: "Sevgili Hüseyin, siz Hasan Arat'ın ikinci başkanısınız. Siz, geçen 11 aylık Hasan Arat yönetiminin en önemli, eş başkanısınız. İnsanların aklıyla dalga geçerim. "Hüseyin Yücel'in alakası yok." İnsanlara da çok yanlış gelir bu. Bu söylemden vazgeçmeyeceğim. Bu yönetimin yaptığı her icraatin içerisinde siz varsınız. "Onun devamı, bunun devamı" diye seçim kaybetmiş biriyim ben ama şu anda farklı. Siz Hasan Arat ile birlikte seçime girdiniz, icraat yaptınız."
Hüseyin Yücel: "Siz de yaptınız."
"UMUTLANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"
Serdal Adalı: "Stadyumdaki ofisine gittiğimde, bu hale nasıl geldiğini, niye hayır demediğini sordum, benim sorum bu."
Hüseyin Yücel: "Soru yanlış. Ben bu hale getirmedim. Bir başkan vardı. Biz altında çalışma arkadaşlarıydık. Engelleyemedim. Hatam varsa, ceremesini çekerim. Bundan dolayı seçimi kaybedersem, sineye çekerim. Altı ay boyunca başkanlık yapardım, mayısa kadar devam ederdim. Bırakmazdım, mis gibi başkanlığın keyfini sürerdim."
Serdal Adalı: "Doğrusunu yaptın."
Hüseyin Yücel: "Ben buradayım dedim, göreve talibim dedim. Beşiktaşlı'nın umutlanmaya ihtiyacı var artık."
"BİR DAHA KAOS YAŞAMAYALIM"
Serdal Adalı: "Allah bir daha bu bir aylık kaos dönemini yaşatmasın Beşiktaş'a. Allah izin verirse, seçildiğimiz takdirde tüm hazırlıklarımızı yaptık. En ufak bir aksama olmaz. Hüseyin Bey, "Ver benim alacağımı" diyorsa, onun hazırlığını yaptık. Scouting ekibinin başına yabancı getireceğimi söyledim. Sergen Hoca ile yüzde 90 ile anlaşırız, anlaşamazsak, B planımız da olduğunu söylemek istiyorum. Kimse umudunu yitirmesin. Zevkle, gururla seyredecekleri bir Beşiktaş olacak."