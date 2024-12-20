Hüseyin Yücel'den oyunculara uyarı!

Adana Demirspor'a mağlup olarak dibe vuran Beşiktaş, Alanyaspor karşısında her bakımdan çok kritik bir sınav verecek.
Başkan Hüseyin Yücel, yönetim ve teknik heyet, Alanyaspor maçına büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı kazanarak seçime moralli girmeyi hedefliyor.
OYUNCULARA UYARIDA BULUNDU
Başkan Hüseyin Yücel, perşembe günü öğle saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne çıkarma yaptı. Siyah-beyazlı bazı yönetim kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu. Başkan Yücel antrenmandan sonra teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla bir araya geldi.
Alanyaspor ile oynayacakları maçı kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Başkan Yücel'in oyunculara bir dizi uyarıda bulunduğu ifade edildi. Yücel'in teknik ekiple ayrı bir görüşme gerçekleştirdiği de aktarıldı.
Başkan Hüseyin Yücel, yönetim ve teknik heyet, Alanyaspor maçına büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı kazanarak seçime moralli girmeyi hedefliyor.
OYUNCULARA UYARIDA BULUNDU
Başkan Hüseyin Yücel, perşembe günü öğle saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne çıkarma yaptı. Siyah-beyazlı bazı yönetim kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu. Başkan Yücel antrenmandan sonra teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla bir araya geldi.
Alanyaspor ile oynayacakları maçı kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Başkan Yücel'in oyunculara bir dizi uyarıda bulunduğu ifade edildi. Yücel'in teknik ekiple ayrı bir görüşme gerçekleştirdiği de aktarıldı.