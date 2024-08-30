Hüseyin Yücel'den kura çekimi sonrası transfer açıklaması!

"Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Bugün güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız. Fırsat transferi değil, belirlediğimiz transferler var." ifadelerini kullandı.



ANGELO VE ASENSIO SÖZLERİ

EZELİ RAKİPLERE BAŞARI DİLEDİ





Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diledi.

"Kura hayırlı olsun. Bu sene takım yapılanmasını oluştururken Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz. Dün aldığımız skorla heyecanlandık. Türk futboluna güzellikleri sunduğumuz bir maç oldu. Kuralar çekildi, şu dakika itibariyle teknik direktörümüz önderliğinde çalışmalara başlayacağız. Kuraların fena olmadığını, dengeli olduğunu düşünüyorum. İlk defa böyle bir formatta oynayacağız. Umarım iyi sonuçlar alıp ilk 8'e gireriz. Bizden çok diğer takımlar bizim hangi takımlarla eşleştiğimizi merak etti. Bu da ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Transferle ilgili konularda yorum yapmıyorum. Bununla ilgili başkanımız, Hüseyin Yücel ve Kaan Bey gerekli çalışmaları yapıyor." yorumunu yaptı.