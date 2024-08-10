Hüseyin Yücel: 'Chiesa, artık gündemimizde değil'

Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor." dedi.



"CHIESA GÜNDEMİMİZDEN ÇIKTI"



Chiesa'nın gündemlerinden çıktığını söyleyen Yücel, "Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." sözlerini sarf etti.



"YENİ TRANSFERLER GELECEK"



Transfer gelişmeleri hakkında da konuşan Yücel, " Biz eksiklerimizin farkındayız. Taraftarlarımız müsterih olsun transfer sezonunun son gününe kadar canla başla çalışacağız. Beşiktaş'ı isteyen, terinin son damlasına kadar Beşiktaş için mücadele edecek karakterli isimleri kadromuza katacağız. Süper Kupa zaferiyle birlikte lige moralli bir başlangıç yapıyoruz. Samsunspor deplasmanıyla yarın start vereceğimiz Süper Lig maratonunda hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Takımımıza hem devre arası hem yaz sezonunda katılan yeni oyuncularımızın performansından çok memnunuz. Yeni takviyelerimiz de olacak" " sözlerini sarf etti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'nın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.TRT Spor'a konuşan Yücel,