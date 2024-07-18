Hüseyin Yücel açıkladı: 'Teklifi kabul ettik ama gitmiyor!'

Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok." dedi.



"TEKLİFİ KABUL ETTİK"



Daha sonra Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, " Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik ." sözlerini sarf etti.



"KONU KAPANDI AMA ZORLAYACAĞIZ"



Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel,Amartey ile ilgili açıklamasının ardından yaklaşık dört saat sonra yeni bir açıklama yapan Hüseyin Yücel,dedi.Hüseyin Yücel,sözlerini sarf etti.Vincent Aboubakar ile ilgili konuşan siyah-beyazlı idareci,dedi.Jean Onana ile ilgili durum sorulan Hüseyin Yücel,diye konuştu.