Hüseyin Yücel açıkladı: 'Teklifi kabul ettik ama gitmiyor!'

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel, "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok." dedi.
"TEKLİFİ KABUL ETTİK"
Daha sonra Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik." sözlerini sarf etti.
"KONU KAPANDI AMA ZORLAYACAĞIZ"
Amartey ile ilgili açıklamasının ardından yaklaşık dört saat sonra yeni bir açıklama yapan Hüseyin Yücel, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. Bahsettiğim konudan dolayı. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" dedi.
VINCENT ABOUBAKAR, JEAN ONANA
Hüseyin Yücel, "Sonuna kadar şampiyonluk için mücadele eden bir takım kuruyoruz. Güzel transferler yaptık. Bunun devamı gelecek. Ama tabii ki diğer yandan ciddi sıkıntılarımız var. 19 yabancı oyuncunun 12'ye düşmesi gerekiyor. Bu oyuncular, 2-3 yıllık sözleşme imzalamışlar bir önceki yönetimle. Aldıkları maaşları da herhangi bir yerde bulamadıkları için gitmek istemiyorlar. Önce bunları halletmemiz gerekiyor. Gerekirse antrenmana çıkıp paramı alırım diye düşünen oyuncular var. Rebic bunlardan birisi, daha var." sözlerini sarf etti.
Vincent Aboubakar ile ilgili konuşan siyah-beyazlı idareci, "Aboubakar gitmek istemiyor, kalmak istiyor. Teklif gelirse değerlendireceğiz. Ama kendisinin görüşü bahsettiğim gibi takımda kalmak istiyor." dedi.
Jean Onana ile ilgili durum sorulan Hüseyin Yücel, "Onana ile ilgili, ben çok fazla takip edemedim. Hocanın raporu doğrultusunda karar vereceğiz. Çok net bir şey söyleyemem." diye konuştu.
Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel, "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok." dedi.
"TEKLİFİ KABUL ETTİK"
Daha sonra Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik." sözlerini sarf etti.
"KONU KAPANDI AMA ZORLAYACAĞIZ"
Amartey ile ilgili açıklamasının ardından yaklaşık dört saat sonra yeni bir açıklama yapan Hüseyin Yücel, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. Bahsettiğim konudan dolayı. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" dedi.
VINCENT ABOUBAKAR, JEAN ONANA
Hüseyin Yücel, "Sonuna kadar şampiyonluk için mücadele eden bir takım kuruyoruz. Güzel transferler yaptık. Bunun devamı gelecek. Ama tabii ki diğer yandan ciddi sıkıntılarımız var. 19 yabancı oyuncunun 12'ye düşmesi gerekiyor. Bu oyuncular, 2-3 yıllık sözleşme imzalamışlar bir önceki yönetimle. Aldıkları maaşları da herhangi bir yerde bulamadıkları için gitmek istemiyorlar. Önce bunları halletmemiz gerekiyor. Gerekirse antrenmana çıkıp paramı alırım diye düşünen oyuncular var. Rebic bunlardan birisi, daha var." sözlerini sarf etti.
Vincent Aboubakar ile ilgili konuşan siyah-beyazlı idareci, "Aboubakar gitmek istemiyor, kalmak istiyor. Teklif gelirse değerlendireceğiz. Ama kendisinin görüşü bahsettiğim gibi takımda kalmak istiyor." dedi.
Jean Onana ile ilgili durum sorulan Hüseyin Yücel, "Onana ile ilgili, ben çok fazla takip edemedim. Hocanın raporu doğrultusunda karar vereceğiz. Çok net bir şey söyleyemem." diye konuştu.
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