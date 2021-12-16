Hüseyin Dalgıç: 'Pozisyonları değerlendiremedik'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, bulukları önemli pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.



İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, rakiplerini kutlayarak, şunları söyledi: "Bugün Adanaspor'la ligde sıralamayı belli edecek, bizim açımızdan önemli bir maça çıktık. Bildiğiniz üzere 1- 0 kaybettik. Birkaç tane önemli pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golle maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."









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