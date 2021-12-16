Hüseyin Dalgıç: "Pozisyonları değerlendiremedik"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hüseyin Dalgıç: 'Pozisyonları değerlendiremedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2021 22:37
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, bulukları önemli pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, rakiplerini kutlayarak, şunları söyledi: "Bugün Adanaspor'la ligde sıralamayı belli edecek, bizim açımızdan önemli bir maça çıktık. Bildiğiniz üzere 1- 0 kaybettik. Birkaç tane önemli pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golle maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.