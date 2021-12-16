Hüseyin Dalgıç: 'Pozisyonları değerlendiremedik'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, bulukları önemli pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, rakiplerini kutlayarak, şunları söyledi: "Bugün Adanaspor'la ligde sıralamayı belli edecek, bizim açımızdan önemli bir maça çıktık. Bildiğiniz üzere 1- 0 kaybettik. Birkaç tane önemli pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golle maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, rakiplerini kutlayarak, şunları söyledi: "Bugün Adanaspor'la ligde sıralamayı belli edecek, bizim açımızdan önemli bir maça çıktık. Bildiğiniz üzere 1- 0 kaybettik. Birkaç tane önemli pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golle maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."