Hull City, transfer için anlaştı: Puerta

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, orta sahasını Gustavo Puerta ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Kicker'de yer alan habere göre, Hull City, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı futbolcu için yapılan anlaşmada Puerta'nın belirli sayıda maça çıkması durumunda satın alma opsiyonu da yer aldığı belirtildi.



SATIN ALMA OPSİYONU



Puerta'nın satın alma opsiyonunun ise 4-5 milyon euro arasında olduğu kaydedildi.



Hull City'nin kısa süre içerisinde genç futbolcunun transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Gustavo Puerta'nın Bayer Leverkusen ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Bayer Leverkusen, Kolombiyalı orta saha oyuncusunu Haziran 2023'te Nürnberg'ten kadrosuna katmıştı. Puerta, Leverkusen'de 10 maçta süre buldu.





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