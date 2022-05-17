Hull City'nin Türkiye'den 3 hedefi!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye'den 3 futbolcu ile ilgileniyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh, Fraport TAV Antalyaspor'dan Fernando Martins ve Atakaş Hatayspor'dan Adama Traore. Hull City, 3 oyuncunun transferi için de resmi temaslara başladı.



TETTEH, 8 GOL ATTI



Yeni Malatyaspor'da forma giyen Tetteh'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon Yeni Malatyaspor'da 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki Ganalı forvet, 8 kez fileleri havalandırdı.



ANTALYASPOR'A DEVRE ARASINDA GELDİ



Antalyaspor'un devre arası transferlerinden biri olan Fernando Martins'in, Akdeniz ekibi gelecek sezonun sonuna kadar kontratı var. Brezilyalı futbolcu, şu ana kadar Antalyaspor'da 16 maçta oynadı ve 4 gol attı.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Hatayspor'da oynayan Adama Traore'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre aldığı 18 maçta bir gol attı.



