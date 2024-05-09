Hull City'nin teknik adam hedefi Tim Walter

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior ile yollar geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Bu doğrultuda Hull City için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Hull City'de teknik direktörlük için belirlenen ilk hedef son olarak Hamburg'u çalıştıran Tim Walter oldu.



Haberde 48 yaşındaki Alman teknik adamın Hull City'nin en güçlü adayı olduğu belirtildi.



TIM WALTER'IN KARİYERİ



Kariyerinde daha önce Karlsruhe U19, Bayern Münih U19, Holstein Kiel, Stuttgart ve son olarak Hamburg'u çalıştıran Walter, şubat ayından bu yana takım çalıştırmıyor.





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